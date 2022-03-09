foodpanda向弱勢派逾1.2萬張外賣券　200萬元支援餐廳夥伴及員工

本港疫情嚴峻，各行各業都受到前所未有的打擊，近日有不少熱心企業站起來為社會出一分力。foodpanda香港今日（9日）宣佈，將會啟動「疫流同行」計劃，為本地弱勢社群派發1.2萬張foodpanda外賣餐券，以及撥出約200萬港元支援平台的餐廳夥伴、商戶及送遞團隊，期望盡力為他們送上支援，共同面對目前的嚴峻挑戰。



餐券可分批於今年3至4月內使用

foodpanda透露，整個「疫流同行」計劃將耗費約300萬港元。foodpanda將向本地15間慈善機構，包括惜食堂、膳心連基金、同路舍、匡智會、關注草根生活聯盟、屯門婦聯、香港單親協會、婦女勞工協會、香港社區網絡、愛德循環運動、社會發展實踐及研究中心 ─家庭互助網絡等，捐贈逾1.2萬張價值80港元的foodpanda外賣餐券，餐券將不設最低消費，亦可於所有餐廳夥伴使用，受惠人士可隨意選擇外賣自取或美食外送，透過平台兌換外賣，餐券合共約100萬港元。foodpanda將會於3月中以兌換碼的形式，將餐券派發予所有慈善機構，再由機構送至有需要人士手上，受惠人士名單將由慈善機構夥伴制定，而餐券可分批於今年3月、4月內使用。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示：「不論是我們的餐廳夥伴、零售商戶夥伴、外送團隊或顧客，都因疫情正在承受巨大壓力。推出這次『疫流同行』計劃，除了是為社會抗疫盡一點綿力，更希望能夠帶起牽頭作用，鼓勵更多同業推出支援。」（foodpanda提供圖片）

foodpanda香港董事總經理賴偉昕形容，不論是foodpanda的餐廳夥伴、零售商戶夥伴、外送團隊或顧客，都因疫情正在承受巨大壓力，「如今社會面對這重大難關，我們整個團隊上下覺得必須盡力給予支援，回饋一直支持我們的香港人。推出這次『疫流同行』計劃，除了是為社會抗疫盡一點綿力，更希望能夠帶起牽頭作用，鼓勵更多同業推出支援措施，一起走出疫情的陰霾。」

免除餐廳上架費 派發7,000份快速測試套裝

此外，foodpanda向各餐廳夥伴及員工推出多項支援措施，例如免除餐廳每月上架費直至3月31日為止、延長零費用加盟的安排、提供紙袋及環保外賣包裝五成折扣（直至所有存貨售罄即止），亦為夥伴餐廳員工特設「送遞員快速申請」計劃，特快完成登記並免除登記費用，向疫情下暫時停工的餐廳員工提供賺取額外收入的機會。

foodpanda將撥出200萬支援餐廳夥伴及員工，例如免除餐廳上架費，又為送遞團隊派發7,000份快速測試套裝。（資料圖片）

至於送遞團隊方面，直至3月31日為止，foodpanda為有意申請成為送遞員的人士免除登記費，另向送遞團隊派發7,000份快速測試套裝，亦派發口罩、消毒洗手液及提供免費保溫袋光觸媒塗層服務。此外，foodpanda亦將延長送遞員保險計劃中感染新冠的保障等，以上支援措施涉及約200萬港元，盡力協助持份者緩解燃眉之急。