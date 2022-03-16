疫情｜封灘前最後一日　黃金泳灘遊人：度度都封仲多人病

剛過去的周末有不少市民到海灘遊玩，惟因應疫情，康文署宣布，明日起（16日）將關閉轄下所有泳灘，直至另行通告。屯門黃金泳灘今日（15日）有不少一家大小趁着封灘前最後一日前來嬉水，其中有市民雖然認同封灘能減少人潮，卻指現時可「放風」的地點愈來愈少、「困得太犀利驚精神有問題」。



特首林鄭月娥今日（15日）在記者會上表示，康文署較早前已沒有提供救生員服務，強調泳灘「從來沒有開放」；康文署亦在下午宣布，鑑於疫情嚴峻，將加強圍封各泳灘以減少人流聚集。雖然今天並非假日，《香港01》記者今午前往屯門黃金泳灘時，也有約20名市民前來遊玩，其中大部分是一家大小正在堆沙，或者岸邊嬉水。而場內部分位置正進行工程而圍上封條，有市民亦越過圍欄走近水邊。

帶着嬰兒前來的莫先生指，封沙灘理論上可以阻隔人流，但就令市民「冇晒地方可以放風」。他表示，並非住在附近，只是已在家中困了整個月，為避開假日人潮故意趁着閒日前來休憩，以免「精神有問題」；他又指，對封灘做法也沒意見，但認為市民到郊外舒展身心時要懂得「靈活走位」，「多人嘅地方就自己行開啲，做好自己囉。」

與女兒前來的徐小姐表示，現時提早放「暑假」，封灘後也沒辦法，「冇㗎都係困住佢」；又指很久已沒外出遊玩，認為封灘後成效亦要「睇返啲人自己會唔會守規矩」。

獨自前來的姚先生則指，「度度都封，冇運動冇得伸展仲多人病啦！」又不滿政府封露營地、球場等，「封埋啲山丫笨」。他又質疑，政府做法是否因應近日內地網民批評港人到沙灘遊玩，「政府淨係鍾意聽人哋意見，唔聽我哋。」

▼3月15日 淺水灣泳灘▼

