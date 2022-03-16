政府擬2億西環建440米海濱長廊　設全港最大戶外彈床、戲水嬉沙區

《施政報告》提出預留65億元，貫通維港的海濱長廊和改善休憩空間。發展局最新文件顯示，擬於中山紀念公園與西區副食品批發市場之間、長約440米的海濱用地，興建海濱長廊，海濱內除了會設有園景花園外，更會設有全港最大型的戶外彈床，亦會有戲水及嬉沙區，是海濱地帶首個同類型設施。當局估算整個項目耗資2.07億元，預料需時3年才可完工。



發展局向立法會提交文件指，擬議工程位於中山紀念公園與西區副食品批發市場之間的沿海用地，佔地1.32公頃、沿海長440米的地段。該地在2016年之前，是渠務署淨化海港計劃的工程用地，用地早前已被釋出，配以一些基本和臨時設施，如硬鋪面和照明設施，開放予市民享用，貫通了東西兩面的海濱。

當局最新計劃在該用地興建一段海濱，作為連貫性海濱長廊的一部分，海濱內會有一個園景花園、避雨亭及涼亭、適合老幼使用的特色遊樂及健身設施、一個小食亭，以及廁所、育嬰室和管理處等附屬設施。

擬議工程的沿海用地，位於中山紀念公園與西區副食品批發市場之間，佔地1.32公頃、沿海長440米的地段。（立法會文件截圖）

具共融設施

文件又透露，遊樂區將設有全港最大型的戶外彈床，並會設有大型旋轉平台，方便輪椅使用者使用，扶手和斜道的設計亦會融合遊樂元素，並顧及共融遊樂的困素。除此之外，海濱入亦會有戲水及嬉沙區，是海濱地帶首個同類型設施，當局形容設計能讓遊人進行感官遊戲之餘，亦能欣賞維港迷人的景色。

當局估算整個工程耗資2.07億元，將會在立法會財務委員會 批准撥款後動工，預料工程需時3年，期間海濱沿岸會設有臨時通道，以維持海濱長廊的連貫性。