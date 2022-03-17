調查指保險從業員疫下收入跌九成　促派1萬元及優化遙距投保程序

第五波疫情嚴峻，各行各業均大受打擊，保協表示，政府剛發佈第六輪「防疫抗疫基金」，但作為自僱人士的保險從業員卻成漏網之魚。保協於本月4日至9日透過網上問卷形式訪問保險從業員，了解他們疫下的收入影響，結果顯示，與去年同期相比，逾半保險從業員表示在今年1至2月期間，收入下跌90%或以上，保協表示，除了希望政府可向持牌從業員發放即時1萬元現金援助外，亦促請當局容許市民以電子消費券購買指定保險產品，以及向業界提供更多臨時便利措施，例如進行遙距投保可適用於更多產品等，以解從業員燃眉之急。



受第五波疫情影響下，保險從業員的生計大受影響。（資料圖片）

香港人壽保險從業員協會今日（16日）召開記者會，形容受海嘯式的疫情影響下，保險從業員的生計大受影響。保協於本月4日至9日期間，透過網上問卷形式訪問1.7萬名會員，了解他們的收入影響，並獲得3,347份有效回覆。結果顯示，與去年同期相比，逾半保險從業員表示在今年1至2月期間，收入下跌90%或以上；收入下跌約60%至80%的亦有近三成，至於收入下跌約一半的則有13.6%。78%受訪者認為，其生意受影響的成因，與疫情異常嚴峻有關，其次是因為未能與內地通關所致（11.3%），認為是受經濟下滑影響的受訪者則有8.7%。

約三成受訪者表示，希望持牌從業員可獲得即時1萬元現金援助，亦有受訪者指，希望當局容許電子消費券可購買指定的保險產品。而對於政府應採取什麼政策幫助業界，受訪者在調查中可多選一項，逾六成受訪者指，希望當局向業界提供更多臨時便利措施，包括遙距投保可適用於更多產品；五成半受訪者表示，希望可延長續牌期限，五成三受訪者則表示，期望可盡快與內地通關。

有五成三受訪者表示，期望可盡快與內地通關。（資料圖片）

保監局於本月初公佈擴大遙距投資範圍，容許所有人壽保險產品，包括投資相連壽險計劃（投連壽險）產品，透過局方審批的遙距投保沙盒（Insurtech Sandbox）作銷售，以滿足潛在投保人對各類型保險產品的需求，及減低銷售過程中的感染風險。問卷中亦有對以上新措施作出調查，當中有六成半受訪者表示滿意，三成半表示不滿意，當中有部分意見表示，因相關程序過於繁複，建議應作出簡化；亦有從業員表示，部分客戶不熟習電子產品操作；也有受訪者透露，新措施需要錄影，太花時間，希望可取消錄影；亦有從業員坦言擔心新措施會削弱市場對他們的需求而影響生計；但也有意見指當局應該開放更多產品可作遙距投資。

促延長Deem Licensee續牌登記期限至六個月

香港人壽保險從業員協會主席謝立義表示，保險從業員屬自僱人士，第五波疫情嚴重打擊他們的生計，促請政府及保監局參考調查結果，了解業界的聲音，向每位合資格的中介人發放1萬元現金援助，容許電子消費券可購買指定保險產品，延長Deem Licensee續牌登記期限至六個月，以及優化「遙距投保」程序。此外，他透露同業在市面上有200多間店舖運作中，絕大部分由中介人承擔巨大成本，目前受防疫措施及經濟下行影響，人流稀疏，令經營變得困難，要求政府將保險業店舖納入暫緩追討欠租措施的範圍內，亦呼籲業主能向保險業界作出租金舒緩，共渡困境。

盼可以12個月內豁免FNA便利客戶加保

香港人壽保險從業員協會前主席李冠群指，保協於1月初主動與保監、保聯及立法會保險界議員展開對話，對保監局於短時間內修訂遙距投保加入「投連相連產品」及開放IIQE網上考試表示歡迎，希望當局未來能推出更多便利措施，支援業界自力更生。目前保監局宣佈，現有客戶在12個月內再次投保，可獲豁免財務安全需求分析（FNA）要求，保協因此呼籲各保險公司能以此原則便利客戶加保。此外，他亦透露，由於部分客戶對錄音底錄影有所顧慮，加上有客戶表示不熟習操作電子產品，建議可由保險公司以「售後電話確認」（After Sell Confirmation Call）處理，既平衡保障客戶權益、便利營業員成交，亦相信市民可接受，如方案獲得接納，協會建議可考慮將「冷靜期」稍微延長，以便更有效保障客戶權益。