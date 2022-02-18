保險｜多間公司推新冠肺炎額外保障　強制隔離賠4千 確診也可賠

香港驚現變種新冠病毒社區傳播，單日確診人數過千宗。政府嚴陣以待，除了強制檢疫，更將不少市民隔離。多間保險公司陸續推出新冠肺炎免費額外保障，如住院現金、客戶強制隔離現金、豁免等候期及特快理賠等，惠及新舊保單客戶，甚至合資格香港居民。



截至2月11日，AXA安盛、Blue Cross 藍十字、Bupa保柏、Cigna信諾、FTLife富通、Hang Seng恒生保險、Prudential保誠、Tahoe泰禾、Well Link立橋人壽和YF Life萬通保險均提供相關保障。

新型冠狀病毒的免費額外保障（2021年2月更新版）（10Life保險解碼授權使用）

住院現金每日賠償最高達$1,800

不少消費者投保醫療保險，是為了得到較快捷及舒適的私營醫療服務。但是，新冠肺炎乃是傳染病，凡在香港確診均會轉介至公立醫院治療，一般醫療保險可發揮的作用相當有限。鑒於疫情來勢洶洶，保險公司亦都推出新冠肺炎保障，例如即使受保人入住公立醫院，仍可得到保險公司的住院現金津貼。

因應新冠肺炎而發放的住院現金，賠償額通常按日（或按周）計算，在比較時，消費者可留意賠償上限及最長賠償期。新冠肺炎潛伏期可達14天或更長，加上治療及觀察需時，賠償期自然越長越好。上述產品中，恒生保險為今年1月前投保的現有保單客戶，提供住院現金每日賠償1,800港元，賠償日數長達45日，總賠償金額高達81,000港元，最為闊綽。

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強制隔離保障 最高一筆過賠償$4,000

只有信諾、富通、保誠和立橋人壽提供強制隔離保障。信諾提供每日2,000港元賠償（上限14天，只限信諾尊尚醫療保客戶）或一筆過2,000港元賠償（只限其他醫療產品）。

富通則提供每日2,000港元賠償（只限「御醫保」特級醫療保障全球或全球（美國以外）保障地域客戶）或每日1,200港元賠償（只限「御醫保」特級醫療保障亞洲保障地域客戶），上限為每保單年度15天。另一方面，保誠和立橋人壽分別提供一筆過賠償2,000港元和4,000港元，並開放給合資格本港居民。

值得留意的是，除了於在隔離營或醫院的強制隔離，信諾尊尚醫療保客戶及富通「御醫保」特級醫療保障的強制隔離保障，連強制家居隔離都受保。

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確診、身故都有得賠

當受保人被確診新冠肺炎時，恒生保險和萬通保險更設有診斷賠償。恒生保險剛更新了條款，今年2月11日至3月31日投保的新客戶所獲的賠償金額，由一筆過180,000港元，改為賠償不少於2,800港元，或已繳總保費的25%，最高為200,000港元，以最低者為準（註1）；萬通則賠償10,000港元。

另外，現時萬通亦有為指定醫療或危疾產品客戶，保障因新冠病毒引致的死亡，身故賠償金額為200,000港元。

不少保險公司豁免保障等候期，換言之，新投保客戶亦可即時得到新冠肺炎的保障；更提供快至1天的特快理賠。另外，多數保險公司都將新型冠狀病毒的額外保障免費給予新舊客戶。但亦有保險公司只為新客戶給予額外保障，藉此推高銷售。

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購買保險前宜先了解產品特性

綜合上述的額外保障項目，其保障期通常有限，保額亦不算高，但算是保險公司對客戶的心意。有讀者問，新冠肺炎當前，是否需要為這些額外保障而急於買保險呢？其實大家買保險前，要考慮個人需要，並且了解不同保險種類的作用及整體保障，無須聚焦於新冠肺炎的保障。

醫療保險﹕由於患者都被送往公立醫院，醫療保險的賠償額實在有限。但若大家希望在其他疾病（傳染病以外）入住私家醫院，就當然可以考慮。

危疾保險﹕保障僅限於指定疾病，但「肺炎」並不算是危疾。不過，如果新冠肺炎導致嚴重的慢性肺病（Chronic Lung Disease ）或末期肺病（End Stage Lung Disease），部分危疾產品就會保障。

人壽保險﹕若受保人去世，其受益人可得身故賠償，因新冠肺炎致命亦都受保。值得一提，定期人壽保險保費低、保障高，一年幾百元可得百萬保障，相信不少人都負擔得起。

保險是風險轉移的工具。當風險發生了，保險公司就會作出賠償，但是大家更應該避免風險發生。疫症當前，大家要注意個人衛生，外出時佩戴口罩或帶備酒精搓手液，經常洗手，避免到人多擠迫的地方，保持社交距離，減少聚會，盡個人之力將風險減至最低。

註：以上資訊由10Life提供，更新至 2022年2月11日，僅供參考，絕非銷售提議。



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