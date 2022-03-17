基督教靈實協會指防疫用品供不應求　呼籲捐贈防疫物資

第五波新冠疫情爆發，社會民生亦大受影響。基督教靈實協會表示，由於疫情持續肆虐，在提供服務時面對防疫用品供不應求的狀況，加上社區內需求殷切，導致防疫用品非常短缺，有見及此，靈實冀望得到慷慨人士伸出援手，給予支援。



基督教靈實協會轄提供住宿服務及社區照顧服務。(資料圖片/盧翊銘攝)

急需口罩、面罩、保護袍、快速檢測包等

基督教靈實協會為提供長者復康及社區健康服務的非牟利醫療及社會服務機構，靈實表示，儘管同工積極努力維持日常的服務，可是面對抗疫物資不足，包括防疫口罩、防疫面罩、保護袍、酒精搓手液、新冠病毒快速檢測包等，甚至是採購困難的問題，尤其是購買空氣淨化器，嚴重影響日常關懷長者和服事弱勢社群的服務，故此急需外界的支援。

該會呼籲熱心人士能捐贈口罩及消毒等防疫物資或捐款幫助購買物資，讓長者及復康人士在抗疫期間得到幫助，及解決服務使用者及弱勢社群的燃眉之急。歡迎善長、善心機構捐款幫助採購空氣淨化器、氧氣機、血含氧量機、核酸檢測服等，或捐贈物資，如N95口罩、保護袍、防護面罩、消毒搓手液、醫療乳膠手套、新冠病毒快速檢測包等。

如欲查詢，請致電2703 3373聯絡吳小姐。

靈實：協辦「疫苗易」家居接種計劃

靈實表示，一貫秉承「尊重生命．改變生命」的精神，為長者及弱勢社群提供身體上的悉心照料，每年提供服務超過77萬人次。在安老院、長者日間照顧中心、寧養院和社區中心，提供226,151人次的長者服務；其餘服務還有近126,000人次的復康服務、達300,435人次的健康服務，以及43,000人次的福音事工服務等。

靈實亦為貧窮及有需要人士提供關懷長者、寧養、關懷社區及慈惠醫療以及關懷傷殘人士的服務，總受惠人次達到6萬多。因應疫情，香港社會服務聯會及香港醫學組織聯會推出「疫苗易」家居接種計劃，安排外展團隊上門為未曾接種任何新冠疫苗的居家、行動不便的長者與殘疾人士接種疫苗，靈實為協辦團體之一，幫助居家安老長者釋除感染新冠病毒的擔憂，讓他們獲得安心健康，更讓本機構實踐並宣揚愛心關懷和積極進取的服務精神。

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