疫情｜關注癌病組織獲大量防疫物資　轉贈基層癌症家庭及特殊學校

第五波疫情蔓延不止，市民對病毒檢測需求甚殷，有熱心組織伸出援手，紓緩弱勢社群購買檢測套裝的經濟負擔。癌症資訊網慈善基金早前收到熱心機構及市民捐贈，得到多套快速測試劑和大量防疫物資，及後將物資轉贈予基層癌症家庭、特殊學校等，現時首批快速測試劑亦已送抵部分學校中。



癌症資訊網慈善基金早前收到熱心機構及市民捐贈，為確保社會資源能更有效分配，組織將防疫物資捐贈予基層癌症家庭、多間設有宿舍的特殊學校。（癌症資訊網慈善基金提供圖片）

癌症資訊網慈善基金早前收到熱心機構及市民捐贈，為確保社會資源能更有效分配，組織將防疫物資捐贈予基層癌症家庭、多間設有宿舍的特殊學校。本月初，組織已將首批快速測試劑陸續捐贈予16間特殊學校，當中包括明愛樂勤學校、香港紅十字會雅麗珊郡主學校、匡智紹邦晨輝學校等等，盼紓緩他們購買檢測套裝的經濟負擔。

癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟表示，今次捐贈快速測試劑予多間特殊學校，是為了紓緩他們對快速檢測的殷切需求，亦希望引起大眾多加關注弱勢社群的迫切需要。他另指，為應對過去疫情變化，組織曾推出多項措施望與港人同行，例如向有需要的癌症病患者派發口罩及防疫包，和推出一系列《疫境求生術－癌症篇》網上直播節目，邀請醫生解答癌症病人疫情當前所面對的問題。