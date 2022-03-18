政府推保就業及臨時失業支援　團體：開工不足工友支援力度不足

政府今日先後公布保就業及臨時失業援助計劃詳情，支援受疫情影響的中小企僱員以及受《599F》影響而關閉的處所員工。有關注團體指兩個計劃對失業或開工不足的工友支援不足，審批條件又過於嚴格，尤其是放大量無薪假打工仔，收入水平大減至不足維持生計，卻被排除在2個計劃以外，建議擴大臨時失業支援計劃力度至發放9,000元，為期半年，若工友開工不足至收入減半亦可申請，讓更多有需要人士受惠。



臨時失業援助審批資格過嚴

政府公布臨時失業援助的申請資格，申請人需於3月23日（下周三）早上8時起接受申請前，最少連續30天內沒有工作，並於去年第四季，即2021年10月至12月期間，至少有一個月於香港受僱，而且月薪介乎2,700元至30,000元，而受僱於第599F章所限的處所關閉的員工，只要符合距離最後工作日至少30天被停工的人士，都可申請資助。若然假如失業者「炒散」數天曾有收入，都可先遞交申請，相關部門會按情況「從寬處理」。

特首林鄭月娥較早前宣布再次推出「保就業」計劃，將向中小企僱主補貼僱員5月至7月的工資，每名月薪低於3萬元的僱員，可劃一補貼8,000元。至於未有受疫情影響行業，如大型連鎖超市，大型藥房、物業管理公司、速遞行業，銀行及金融業等，則無法受惠。

社福關懷貧窮平台成員洪俊毅表示，政府分別推出兩項計劃支援打工仔及失業人士，但他尤其關注臨時失業津貼撥備金額只得30億元，相較保障現職打工仔的保就業計劃金額達300餘億，兩者有明顯差距，而前者申請條件嚴苛，連續失業30日才符合資格，他留意到有沙田酒樓因疫情嚴峻而休業，近日疫情稍為緩和重開，在申請計劃起動前僅開工僅數天的工友收入大減，變相被剔出受惠範圍外。

經濟未明朗 團體建議擴大支援力度

他又指，10多類表列處所受《599F》條例所限關閉至4月20日，目前解封無期，經濟未見明朗，10,000元失業支援僅僅約是工友大半個月收入，第五波疫情爆發至今已經3個多月，若支援力度太弱，無法讓工友維持生計，建議應參照早前保就業計劃，發放9,000元予失業工友，為期半年。

至於政策創新與統籌辦事處總監何珮坽指工友失業一段時間，若申請前30日如有炒散可「試」申請，洪俊毅擔心從寬處理字眼太過合糊，擔心有需要工友因為怕誤墜法網而卻步，認為政府應清晰界定支持範圍定義，建議擴大範圍至開工不足或損失收入到減半或以上程度時，亦可以受惠。