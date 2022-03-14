疫情｜社企休業零收入堅持派飯　推「自動出飯機」保基層有熱食

第五波疫情大爆發，社企為了維持向基層派飯而費煞思量。推動長者就業的社企銀杏館，本月初因應疫情暫停對外營業「零收入」，但堅持如常向基層製作及派發飯盒，為了推動疫後恆常服務，近日在長沙灣分店推出「自動出飯機」，讓有需要人士免費領取熱飯，今晚（14日）起再試行改裝成零食及日用品販售機，讓居民免費自取，暫時不限額，負責人有信心基層不會多取，並形容該裝置屬社區「藍雪櫃」優化版，不但保障食用安全，未來設立電子登記制，更易篩查有需要人士接受服務。



自動出飯機設有4款餸菜選擇 恆溫確保不變壞

位於長沙灣兼善里的耆樂食堂，6日前門口出現一部全白色、外形仿似自動販售機的裝置，只要已登記的飯友到場按職員指示按數字操作，機內一盒外賣熱飯便自動推至底部領取口，讓飯友自行拿走。由於大部分飯友屬獨居長者，對自動裝置感到新奇，不斷詢問職員如何操作，並在4款熱飯包括南瓜雞柳、薯仔面筋、番茄肉碎炒蛋、腐乳蒸雞當中，揀選心頭好，讓裝置自動推至領取口後，再取得一碗熱湯離開。

「除咗可以取飯，我哋仲試過放湯包，今晚會試埋放百力滋、紙巾、公仔麵、罐頭豆豉鯪魚、紙包飲品入去，畀附近居民免費領取，希望滿足飯友或附近基層需要。」銀杏館業務發展總監蔡文健表示。

4月完成電子登記制 飯友全自助取飯

他指今次「自動出飯機」的構思，源於5間銀杏館分店因疫情而在本月初暫停營業，預計將持續一段不短時間，但他想維持派飯服務，於是他開始思索在派飯與防疫之間如何取得平衡，亦讓餐廳員工可以繼續領薪工作，不至於口停手停，於是想到利用銀杏士多的自動販售機，讓供應商改裝而成「自動出飯機」，先在耆樂食堂試行，每逢下午2點半至5點半的派飯時段，員工製作飯盒後放入裝置，其間裝置會恆溫保持攝氏60度的溫度，確保食物不會變壞，先由職員從旁指導飯友取飯，待不斷試驗及改良設計後，至4月底完成電子登記編程，飯友便可以透過電子登記卡或八達卡自動取飯，減低人與人之間接觸，確保有員工染疫致人手減少的情況下，仍可維持派飯服務。

由於電子登記制暫未完善，飯堂傍晚關門後裝置仍如常操作，但會由出熱飯轉變成領取零食或日用品，暫時不限額，蔡文健承認是一場「考驗人性」的實驗，但他始終相信到場使用的裝置的飯友或附近基層，不會因免費而多取，「我相信飯友或居民會乖，唔會因為免費就一個人拎10樣嘢，始終疫情影響好多人，尤其係班基層，我唔想等我4月推出電子登記制先正式推行，唔想佢哋等咁耐。」

銀杏館本月初休業零收入

連同耆樂食堂在內，銀杏館5間分店3月初全部對外暫停營業，每日仍維持派飯，名額大約1,000人，他希望藉着自動出飯機的成功，日後可推廣至其他銀杏館分店，甚至在18區非政府組織會址內，幫助有需要人士滿足其食物或日用品需要。