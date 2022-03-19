疫情｜封灘令下橋咀島成出遊熱點　船家：生意不跌反增

因應疫情嚴峻，康文署早前宣布暫時關閉全港轄下42個公眾泳灘，但封灘無阻市民出遊，天氣回暖之下，不少人選擇前往非康文署轄下沙灘遊玩，其中在距離西貢市中心十數分鐘船程的橋咀島成為出遊勝地，有人全家總動員在石灘上嬉水，也有人趁周末帶同寵物到場散步「放電」。有街渡售票職員透露，生意受惠「封灘令」下不跌反增。



石灘成為遊人到訪的熱點，不少巿民踏進石灘內拍照或嬉戲。（張浩維攝）

乘街渡前往外島人士絡繹不絕

西貢公眾碼頭對開設有街渡服務，接送市民往返橋咀島、半月灣等外島，在船票售賣處門口，今天（19日）前來購票的客人絡繹不絕，船隻也如往常般一班接一班。有職員表示，近數日因為天氣好，「人流係多咗」，而他們航線主要為外島，政府封灘對客人來說沒有太大影響。

香港01記者乘坐街渡至橋咀島巡視，大約15分鐘後登岸，其中屬康文署轄下管理的橋咀泳灘，出入口及更衣室均被膠條圍封，洗手間則仍對外開放，而未被圍封的另一邊石灘，則有市民下水嬉戲，也有人撐獨木舟和下海浮潛。

有職員表示，近數日因為天氣好，「人流係多咗」。（周智堅攝）

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橋咀泳灘被封 石灘及連島沙洲成出遊熱點

帶同小朋友前來的譚小姐指，已近三星期「冇出街」，「諗住嚟西貢會少啲人，但都係差唔多。」她又指，因較少出門，今天也不打算下水，封灘也沒太大影響。

在橋咀洲的另一著名景點、退潮才出現的連島沙洲上，同樣十分熱鬧。帶同多隻大狗前來的馬小姐表示，現時香港已剩下很少休憩地方，因此並不贊成政府封灘；又指「人都少出街」、寵物狗也「冇街出」，今天見天氣不錯才前來郊遊。馬小姐又認為，要改善疫情唯有靠政府「智慧」。

與家人前來的林小朋友則指，「又唔算好耐冇出街」，但也相比平日較少活動，對於政府封灘，他認為是毁譽參半，一方面雖然可以減少人流聚集，但同時巿民令更少地方出遊；而提早放暑假令他感到很突然，表示手上沒有同學聯絡電話，自12月起已沒跟同學見面，只靠老師間中開zoom才能相見。他又指，相比放假更情願上學，「就快考試，希望可以考埋個試佢。」