疫情｜蘭桂坊酒吧區變死城　外籍人士周末照樣企街「happy hour」

第五波疫情嚴峻，包括酒吧在內的表列處所停業多時，而食肆餐廳亦受晚市禁堂食令規限，中上環蘭桂坊、蘇豪一帶晚上變得異常冷清。但疫情長期持續，一眾打工仔和外籍人士開始出現抗疫疲勞，為了與知己把酒言歡、紓緩工作壓力各出其謀，有人周末前「Happy Hour」選擇在酒吧門前、便利店門外，甚至與友人在梯級邊席地而坐，其間有警員前來勸籲和驅趕離開。



蘭桂坊繁華不再 多個商舖貼招租啟示

每到星期五晚上，一班打工仔到酒吧消遣享受「Happy Hour」，當中又以外籍人士居多。但自政府在1月7日收緊防疫措施，除了餐廳食肆需在晚上六時起暫停堂食，酒吧等599F下的表列處所也大受影響。昔日有如「不夜城」的蘭桂坊和蘇豪區一帶，如今燈紅酒綠不再，大部分店舖在晚上7時未夠便已關門，同時有不少店舖不少店舖貼出招租告示，顯然已經結業。

外籍人士毋懼疫情 企便利店或關閉酒吧門外暢飲

雖然如此，在蘇豪區一帶如士丹頓街或伊利近街，多間未有開業的酒吧門外均有外籍人士，拿着外賣啤酒與友人聊天，有人以路邊欄杆作為「吧枱」，也有人在樓梯之間席地而坐，有人則選擇在便利店前「即買即飲」，聊得十分興奮。直至後來有警員到場巡查和勸籲，有外籍人士不滿與警員理論，其後乖乖立即戴回口罩。