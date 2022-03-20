新冠疫苗｜機構夥醫護推上門接種科興服務　料首輪服務500名長者

本港第五波疫情爆發後，超過九成安老院舍出現個案或爆發情況，而不少居家隔離的確診人士中，亦包括長者及兒童。有機構再推出新一輪抗疫支援措施，與不同組織合作支援長幼疫下所需，預計有超過1.7萬名院舍院友及前線員工，以及8,000名居家隔離的長者及兒童可受惠。

此外，亦有非政府機構免費為脊髓肌肉萎縮症患者及罕見病患者等在特定接種中心接種疫苗，以及安排輪椅的士服務，來回接送脊髓肌肉萎縮症患者，減少他們出入安全及衞生問題。



接種疫苗前，香港醫學組織聯會旗下醫生及護士會先為未接種疫苗的長者進行免費專業身體檢查，評估長者的健康狀況。（CTFE Social Solutions提供圖片）

為響應政府增撥資源替院舍長者安排疫苗接種，CTFE Social Solutions（周大福企業社會方案）捐出600萬港元，支持香港醫學組織聯會開展「疫苗到家」外展接種疫苗計劃，為因疫情避免外出及非院舍長者上門接種疫苗。

接種前提供免費身體評估服務

CTFE Social Solutions表示，「疫苗到家」計劃由香港醫學組織聯會旗下醫生及護士，聯同鄰舍輔導會及其他慈善團體組成的外展團隊，透過上門探訪，為未接種疫苗的長者進行免費專業身體評估，並替狀況合適的長者接種科興（克爾來福）新冠疫苗，計劃已於本月17日正式展開，預計首輪將可服務500名長者，並期望推展至5,000名長者，計劃也歡迎其他慈善團體參與，推動外展接種疫苗服務，令更多長者得到疫苗保護。

CTFE Social Solutions全力支持香港醫學組織聯會推行「疫苗到家」外展接種疫苗計劃，令更多長者得到疫苗保護。（CTFE Social Solutions提供圖片）

合資格院舍職員可申住宿津貼

此外，不少院舍前線職員因擔心為家人帶來感染風險而外出暫住，產生額外租金負擔，CTFE Social Solutions遂夥拍嘉里集團及陳廷驊基金會攜手捐款，支持由聖雅各福群會及香港社會服務聯會推出的第二輪「支援院舍前線員工住宿津貼計劃」，為300名合資格的院舍員工提供每人最多1.5萬元住宿津貼，每位合資格的院舍職員，每日最高可獲500元住宿津貼（實報實銷），每人在資助期內（3月19日至5月6日）最多可領取30日津貼。

CTFE Social Solutions亦在第二輪捐贈行動中，額外向100間本地中小型院舍捐贈共8萬件防疫用品，包括保護衣、外科口罩、醫護手套及面罩等，所有物資將透過健康教育基金會在未來一至兩星期，分批運送至各間受惠院舍，連同第一輪物資捐贈行動，兩輪物資捐贈行動合共涵蓋本地160間院舍，料將有近1.3萬名院友及4,300名院舍職員受惠。

捐100萬元支持免費視像診症服務及藥物配送服務

疫下有不少確診人士正在居家隔離，他們同樣急需醫療及物資支援，特別是未必適合自行服用成藥的長者及兒童。CTFE Social Solutions亦向聯合醫務慈善基金會捐出100萬元，支持他們延續及擴大免費視像診症服務及藥物配送服務，是次捐款將優先用於為長者及兒童提供服務，料將能服務3,000名確診新冠肺炎的患者。網上診症服務時間為星期一至星期五上午9時至晚上6時，晚上及星期六提供有限度服務，患者需在視像診症開始前，向醫生出示核酸檢測或快速抗原檢測陽性結果，患者亦需要身處香港。經網上預約後，按時間與醫生進行視像醫療諮詢，並由醫生處方藥物，最快即日可以安排由親友代取或送藥服務。

脊髓肌肉萎縮症慈善基金（FSMA）主席及創辦人霍陳美玲博士（右排第二位）、百本專家護理服務主席及行政總裁奚曉珠女士（右排第三位）、和基金會委員尹美玉女士（左排第三位）與在場醫生和脊髓肌肉萎縮症病人及家庭合照。（FSMA提供圖片）

安排輪椅的士服務接送脊髓肌肉萎縮症患者

至於脊髓肌肉萎縮症患者（FSMA）及百本專業護理表示，日前啟動了「新冠疫苗接種日」，免費為脊髓肌肉萎縮症患者、罕見病患者、弱能人士、長者和他們的照顧者，在百本疫苗接種中心接種疫苗。脊髓肌肉萎縮症慈善基金會同時安排輪椅的士服務，來回接送脊髓肌肉萎縮症患者，減少輪椅使用者和身體虛弱的會員出入安全及衞生問題。