疫情｜免費自助快測抗疫包投入服務　一文睇清10個派發機地點

第五波疫情持續，市民對防疫用品的需求殷切，國際獅子總會中國港澳303區（獅子會）上月發起「社區服務 全民齊心抗疫月」行動，其中「自助快速檢測抗疫包派發機」計劃，將於全港設置10部自助快速檢測抗疫包派發機，並由今日（20日）起陸續投入服務，預計派發6萬套快速檢測包，供60歲以上長者免費領取。



獅子會為避免長者因頻撲張羅物資而成為變種病毒的目標，將會在全港10個地點（包括一個商場、四個港鐵站及五個街市）設置「獅子會自助快速檢測抗疫包派發機」，供60歲以上長者免費領取快速檢測包。（獅子會提供圖片）

長者作為高危一族，疫下極需要防疫物資支援，獅子會為避免長者因頻撲張羅物資而成為變種病毒的目標，將會在全港10個地點（包括一個商場、四個港鐵站及五個街市）設置「獅子會自助快速檢測抗疫包派發機」，供60歲以上長者免費領取快速檢測包，首階段將派發6萬盒，長者透過網上登記後，將收到確認SMS短訊及二維碼，憑二維碼便可到指定派發機提取「快速檢測包」兩盒。

獅子會自今年2月起，已通過保安業商會及102個獅子會屬會，透過非牟利機構捐出逾11萬份「快速檢測抗疫包」給前線保安人員、清潔工人、基層及弱勢社群。國際獅子總會中國港澳303區總監梁麗琴表示，因應當前疫情形勢，加強「社區服務 全民齊心抗疫月」計劃的力度，通過網上預約方式，利用自動販賣機為社區內缺乏防疫物資支援的長者，提供快速檢測抗疫包，減低他們在公眾地方聚集而不幸染病的機會。