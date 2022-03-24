IVE及HKDI生跨學科設計桌遊　「學霸」、「世界仔」玩法各不同

「從沒想過有機會設計桌上遊戲，最開心是成功讓大人及年輕人都樂在其中，疫情期間亦可以多點在家娛樂的選擇。」一班香港專業教育學院（IVE）及香港知專設計學院（HKDI）應屆畢業生，由構思遊戲內容，到設計遊戲及包裝等流程一手包辦，設計以校園生活為主題的桌上遊戲《薑蔥學園》，備受好評，他們計劃疫情後進一步到社區中心推廣遊戲，向大眾傳遞歡樂及正能量。

撰文：職業訓練局



IVE公關及數碼傳訊高級文憑畢業生蘇泳暢（ Vincent） （ 中 ） 及吳樂童 （ Feliz）（左） 與 HKDI 插畫設計高級文憑畢業生梁念恩（Grace）（ 右 ）聯同其他同學一起設計桌上遊戲《薑蔥學園》，將快樂及正能量傳遞予年輕人。（職業訓練局提供圖片）

IVE公關及數碼傳訊高級文憑畢業生蘇泳暢（Vincent）是桌上遊戲《薑蔥學園》的隊長，團隊包括同學和來自HKDI插畫設計高級文憑的畢業生。Vincent與隊員去年在一間以年輕人為服務對象的社交平台進行跨學科合作項目時，該平台希望他們製作一副桌上遊戲，以便透過線下活動直接連繫年輕人。Vincent的首要任務要先為遊戲訂立主題，他說﹕「我們認為主題須『貼地』並有特色，而校園生活佔年輕人日常生活的一大部分，亦是市場中較少有的桌上遊戲題材，可令玩家更投入其中。」

以校園生活為主題

訂立好主題後，團隊就要構思具體遊戲內容，Vincent表示在該平台的協助下，他們先與一些桌上遊戲「達人」交流，學習設計遊戲的要點，例如桌上遊戲的種類、形式、機制及合適的遊戲時間等，並透過資料搜集，掌握學生對桌上遊戲的看法。

左起為HKDI傳意設計學系署理高級講師王文浩、 HKDI插畫設計高級文憑畢業生梁念恩（Grace）、IVE公關及數碼傳訊高級文憑畢業生蘇泳暢 （Vincent）及吳樂童（Feliz）及 IVE商業系講師汪苑姿。（職業訓練局提供圖片）

Vincent分享卡牌類遊戲的遊玩時間相對較短，但玩家互動不多；而策略性的遊戲則着重遊戲劇情，可讓更多人參與，他說﹕「與中學生傾談時發現他們對純卡牌遊戲興趣不大，但反而『大富翁』一類較輕鬆，不用太『燒腦』的遊戲更吸引他們。」

《薑蔥學園》以校園生活為主題， 遊戲着重互動性，冀玩家之間有更多交流。 （職業訓練局提供圖片）

由於團隊結合了不同學科的年輕人，大家可分工合作並充分發揮專長。Vincent與IVE公關及數碼傳訊高級文憑同學負責構思遊戲玩法及規則，至於HKDI插畫設計高級文憑同學就主力設計遊戲中的角色、地圖及包裝等，前後以近兩個月時間，設計出《薑蔥學園》的初版。遊戲設有8個角色，Vincent指角色設定都是中學生必定會遇過的同學，例如有成績優秀的「學霸」、處事圓滑的「世界仔」等，讓玩家更代入遊戲。

《薑蔥學園》以校園生活為主題， 遊戲着重互動性，冀玩家之間有更多交流。 （職業訓練局提供圖片）

玩家在遊戲中，要鬥快為角色收集指定資源卡牌數目，亦要與其他玩家一起合作裝備技能。這些資源目標分為人脈、顏值、財富及分數四個類別，每個角色需要收集的資源類別比例都不一，例如「學霸」便需要收集多些分數資源卡牌；「世界仔」則需要收集多些人脈資源卡牌。除可抽取資源卡牌外，當棋子前進時，有機會踩進地圖中的「挑戰格」，如果挑戰成功，亦可以取得額外資源卡牌，例如要求玩家向大家介紹自己的三個優點等，讓大家玩遊戲時有更多互動，認識新朋友。

團隊除早前到訪中學外，亦有讓IVE同學試玩，從中收集不同意見，再加以改良版本。（職業訓練局提供圖片）

收集中學生意見改良遊戲

設計好初版的遊戲後，團隊便走訪不同中學讓同學試玩，收集意見，Vincent分享﹕「有玩家反映某些角色的技能太強、亦有同學認為遊戲時間過長，又或者『挑戰格』的IQ題太難。」團隊遂因應不同意見改良遊戲，包括平衡不同角色技能、刪除難度太大的「挑戰格」並設計了「快速版本」，讓玩家因應喜好，玩得更開心。Vincent指：「在疫情期間，大家均要居家抗疫，年輕人只能上網課，我們希望他們透過參與遊戲，與家人一起投入其中，既可促進家庭共融，亦鼓勵年輕人逆境前行，保持正向積極，迎接成長中的挑戰。」

HKDI插畫設計高級文憑畢業生利用視覺傳意技巧， 設計遊戲地圖及包裝。（職業訓練局提供圖片）

跨學科合作 完善設計

Vincent形容整個設計及改良過程都是難得的經驗，他亦應用了IVE所學的專業知識，包括公共關係、市場學和管理學、社交媒體傳訊、媒體創意寫作、項目策劃，品牌創造及管理知識等，他說﹕「經過多次的改良，再看到成品面世，感覺是超滿足，亦很高興遊戲可為其他人帶來歡樂。」

HKDI插畫設計高級文憑畢業生利用視覺傳意技巧， 設計遊戲地圖及包裝。（職業訓練局提供圖片）

除不斷改良遊戲設計外，遊戲的視覺效果亦同樣重要，負責設計棋子、地圖以及包裝設計的HKDI插畫設計高級文憑畢業生梁念恩（Grace）就以視覺傳意知識，在地圖設計上下功夫，她說﹕「我與同學希望以插畫突出遊戲主題，在不同角色的起步位置設計相應背景，例如學霸的背景是圖書館，讓玩家可更投入角色設定。」Grace分享從零開始到最後完成一副完整的桌上遊戲，十分有成功感，除應用插畫技術，亦讓她學習到產品製作的知識，包括材料選用、成本控制等，均有助她在設計行業發展。

《薑蔥學園》目前已成功推廣予一些中學用家，獲得不少好評，而團隊希望在疫情後進一步把遊戲推廣予社區中心，並已拍攝一些有關遊戲玩法及角色的短片，上載於社交平台，向更多朋友及年輕人推廣，讓他們透過遊戲得到歡樂及正能量。