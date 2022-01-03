IVE畢業生提升智能工地系統　以物聯網科技保障施工安全

「微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）早於1995年在《未來之路》 （The Road Ahead）一書首次提到物聯網（Internet of Things, IoT）的概念，利用網絡連結不同物件交換訊息，當時看似虛無的概念，現在已應用於不同行業，推動智慧化發展。」香港專業教育學院（IVE）軟件工程高級文憑畢業生伍景誠（David）現於一間工程科技公司任職高級軟件工程師，他正正應用IoT等資訊科技專業知識和技術，領導公司團隊優化一套智能工地系統，提升本港的工地安全及施工效率。

撰文：職業訓練局



香港專業教育學院（IVE）軟件工程高級文憑畢業生伍景誠（David）現於一間工程科技公司任職高級軟件工程師，今年初領導公司團隊提升智能工地系統，促進業界工地安全及施工效率。（VTC提供圖片）

David負責領導團隊優化公司現有的智能工地系統，整套系統分為兩部分，一部分透過感測工友動態，確保工地及工友安全，另一部分則協助從業員妥善地記錄施工進度及分配工程機械物料，以控制工程成本。David表示﹕「建造工程界重視施工安全，需要時刻監察工程進度，我們以IoT技術整合一套完整系統，讓建築工地的管理人員，更透徹地掌握工地的資訊。」

智能工地系統其中一部分包括用以感測工友動態的系統，透過物聯網（IoT）傳感器，讓工地管理者得知工友在工地位置，方便分配人手。David與團隊為智能安全帽加設運動傳感器，可將工友健康狀態，例如有否跌倒，傳送至系統，提升工地安全。（VTC提供圖片）

與業界交流緊貼需要

David的團隊準備提升智能工地系統前，先與工程業界交流意見。以感測工友動態系統為例，第一代系統設計時主要為方便工地管理者妥善調配人手，工友進入工地時只需拿着智能安全帽，並將設於安全帽後方的傳感器，對準設置於入口的閘機，工友的記錄便會經雲端伺服器上傳至系統；同時工地的不同區域均設有感應器，可遙距接收安全帽的傳感器，讓工地安全主任透過系統了解工友的位置，方便分配人手。

David表示升級這套系統時，他們希望進一步加強工地安全，因此David與團隊便想到在安全帽上加配運動傳感器，可感測工友的健康狀態，他說﹕「一旦工友不慎跌倒或從高處倒下，運動傳感器便會即時把訊息傳輸至工地最近的感應器，再由系統發出求救訊息，即使不幸有工業意外發生，工地安全主任亦可即時反應，及時救援。」另外，升級後的系統亦會管理與安全相關的資料，例如工友「安全咭」的到期日。假如系統顯示工友的「安全咭」仍未續期，工地管理者便能適時提醒工友，確保工地安全。

設計「離線」版本為業界解難

監察施工進度向來亦是建造工程重視的一環， David在優化智能工地系統時亦活用專業知識，改善用作追蹤工程進度的智能系統。David分享，系統透過手機應用程式連結設置在工地的智能地標，讓整個工程團隊包括工友、工地經理、工程師等均能記錄及掌握工地上各施工項目的進度，減省巡查後處理大量文件的時間，並協助妥善地保存記錄。不過第一代系統一旦在網絡訊號較差的環境便無用武之地， David因此為系統設計一個「離線」版本，為業界解難，他說﹕「程式即使在離線狀態下，仍能記錄拍下的相片及文字，當重新連接網絡數據後，有關的資料便會自動上傳系統。」

David團隊優化的智能工地系統預計明年將投入超過50個大型基建及工程項目中使用，但David表示他們仍會繼續收集用戶的意見，以更完善系統。

David自小對資訊科技感興趣， 2015年在IVE軟件工程高級文憑畢業後，他掌握到人工智能、物件導向技術、企業系統開發等專業知識，再升讀本地大學的計算機科學學士課程。大學畢業後，他曾與朋友成立初創公司，致力為客戶設計軟件及提供IoT系統顧問服務，累積更多經驗。

IoT科技的「未來之路」將會如何走向﹖David說：「不論IoT或AI等創新科技，發展空間其實是無限，只要能為各行各業解難，提升效率，就是一個成功的科技。」