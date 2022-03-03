青年學院教學團隊設計數學遊戲程式　靠「轉珠」鍛煉學生邏輯思維

一理通百理明，明白了背後的原則，數學運算可變簡單，但疫情下，數理要學個明白、學得有趣，單憑學生透過電子屏幕聽老師授課卻非易事。青年學院教學團隊早前開發「SMILE」電子數學學習平台，結合包括教學短片、遊戲及學習評估的元素，讓職專文憑課程學生在家學習，享受學習數學的樂趣。教學團隊希望繼續改良平台，讓更多學生可以透過遊戲程式輕鬆學習。

撰文：職業訓練局



參與開發SMILE的教學團隊成員包括青年學院（葵涌）高級項目主任嚴耀宗（Reggie）、青年學院（葵涌）署理講師王智浩及青年學院（九龍灣） 助理講師劉偉德，都是青年學院數學科導師，Reggie表示開發平台的初衷正如SMILE的英文意思一樣，希望同學學習數學時學得開心、輕鬆並能享受過程。傳統的教學模式多由老師單向地在黑板上寫出不同算式及數理再講解，同學容易感到沉悶，老師亦難以了解同學的學習進度。他說﹕「尤其是疫情期間，網課成為常態，我們就想到在機不離手的年代，開發一個數學遊戲手機應用程式，讓同學即使在課餘時仍能享受學習。」團隊並申請教育局的優質教育基金撥款，獲得資助開發應用程式，計劃把學習教材套推廣至中學應用。

學習平台涵蓋6個單元包括代數及三角比應用

SMILE採用的教材取材自職專文憑的數學課程，目前涵蓋6個主要單元，例如代數、平方計算及三角比的應用等，而每個單元會再細分不同章節。同學可先選擇難度級別，如「入門級」、「挑戰級」等，待選擇相關單元的章節後，同學可先觀看一條平均約3分鐘的教學短片，掌握當中的數理後，便可開始遊戲環節。

青年學院（葵涌）高級項目主任嚴耀宗（Reggie）與教學團隊成員包括青年學院（葵涌）署理講師王智浩、青年學院（ 九龍灣）助理講師劉偉德樂見SMILE有助同學享受學習數學的樂趣。 （職業訓練局提供圖片）

Reggie表示團隊構思遊戲形式前，曾向同學了解時興的手機遊戲喜好，最後選擇「轉珠消除」類型的遊戲，他以代數單元為例子，同一條代數可以不同組合去表達，遊戲要求同學分類及配對相同種類的代數算式。遊戲完成後，除有分數顯示外，同學亦可重溫遊戲中的算式，並會圖文並茂向同學講解當中的數理。遊戲更設有不同難度等級，讓同學拾級而上挑戰。

數理可應用珠寶設計上

青年學院職專文憑（珠寶設計）三年級學生何偉業（Thomas）喜歡設計飾物，以創立自己的設計品牌為目標，他分享設計珠寶不能天馬行空，設計時需留心比例及角度，因此SMILE中的單元包括三角比應用，能幫他重溫計算三角比，他說﹕「設計雖然多用電腦繪圖，但在構思前期，亦要對圖形的比例有觸覺，才可事半功倍。」Thomas將於今年完成3年的職專文憑課程，並已計劃報讀HKDI的高級文憑課程，向目標邁進。

青年學院職專文憑（珠寶設計）三年級學生何偉業（ Thomas） 認為多用SMILE重溫數理，有助加強他設計時對圖形及比例的觸覺 。（職業訓練局提供圖片）

Reggie指，青年學院職專文憑（電子及電腦工程）的學生亦參與試玩遊戲程式，他們均認為以富趣味性的遊戲學習數學，有助鍛煉邏輯思維，提升學習效率。Reggie說﹕「同學學習編程時其實都需要具備邏輯思維，『轉珠』的遊戲模式吸引他們不斷挑戰，重溫數學知識。」同學試玩程式後，亦有向老師交流編程心得，了解當中的技術，以及設定用戶介面時要注意的地方。

推廣至中學試行 反應正面

青年學院自今個學年開始試行SMILE學習平台，教學團隊發現平台有助同學投入學習，團隊曾收集同學的意見，接近8成使用過SMILE學習平台的同學表示，在遊戲及教學短片輔助下，他們更願意學習數學，並認為以遊戲形式學習更能提升他們學習數學的能力。教學團隊十分高興像阿輝的工程或資訊科技學科同學，會主動向老師團隊請教編寫手機應用程式及設計介面的知識，在學習數學以外，豐富他們的跨學科知識，亦增加師生交流的機會。

除青年學院外，目前已有數間中學試用過平台，反應亦不俗。Reggie表示SMILE將來會加入更多數學單元課題，除「轉珠」遊戲模式外，團隊亦會探索加入其他遊戲模式的可行性，讓同學寓學數於娛樂。