調查指逾半受訪清潔工防疫品不足　四成壓力程度達中度至非常嚴重

第五波疫情嚴峻，一眾前線清潔工友的健康及情緒均面臨極大挑戰。有關注團體早前進行調查，了解疫情爆發下工友的情緒狀況及工作處境，發現疫下工作量大增、裝備不足、檢測通報欠奉、染疫後被要求上班等情況普遍，促請所有清潔承辦商及清潔公司停止無理加班，以後向工友提供清晰資訊及快速測試劑，並發放及追溯疾病津貼及提供合適及足夠的保護裝備等，以保障清潔工友的權益。



關注清潔工友健康及安全的明愛勞動友善社區計劃進行調查，了解疫情爆發下工友的情緒狀況及工作處境。（明愛勞動友善社區計劃提供圖片）

關注清潔工友健康及安全的明愛勞動友善社區計劃表示，自第五波疫情爆發以來，曾接觸過近2,000名來自全港各類型全職或兼職清潔工友，觀察到每三名清潔工便有一名曾經染疫，情況值得關注。團體遂於今年2月22日至3月17日，以電話形式訪問63位清潔工友，對象包括食環署潔淨組、防治蟲鼠組、水車隊、公廁組的外判工人、單幢式住宅樓宇清潔工人（倒樓）、工廈清潔工人。調查分為兩部分，包括情緒自評量表DASS-21，評估工友的抑鬱、焦慮及壓力情況，以及疫情下的裝備及期望。

逾半受訪者焦慮情況屬中度至非常嚴重

第一部分的評分分為五級，分別為正常、輕度、中度、嚴重及非常嚴重，若任何一個程度已超過中度或以上，代表受訪者的精神健康情況已達到必須關注水平。調查結果顯示，在疫下抑鬱程度評分，自評達中度至非常嚴重的受訪工友佔近四成比例，42%表示自己的壓力狀況達到中度至非常嚴重程度，逾半受訪者更形容自己的焦慮情況屬中度至非常嚴重，當中嚴重至非常嚴重的更佔近四成。

重用PPE防護衣情況嚴重

社區夥伴發展統籌蔡蒨文小姐表示，八成受訪工友指第五波疫情下的工作量大增，包括圍封下的清潔工作倍增、每日12至15萬發泡膠箱來港，疫情下因無法運回內地而積累，需由清潔工幫忙棄置，加上不少清潔工因染疫而導致人手不足，跨區及跨工作的情況普遍，「例如本身係負責清渠，𠵱家洗桶都要做埋」，蔡蒨文亦透露，不少工友的例假被取消，「大半個月一直踩」。此外，調查亦反映有56%工友擔心疫下感染風險提升，55%認為公司提供的防疫裝備不足，蔡蒨文引述工友意見指，負責分發防疫裝備的站長，重用PPE防護衣的情況嚴重，「有工友表示一星期都是穿着同一件PPE，甚至早夜更共用，令感染風險提升」。

目前食環署向每名工友每日派發三個口罩，但近六成受訪者認為口罩規格不足，有受訪者表示配戴的口罩太薄、內部容易潮濕，工作時十分「翳焗」，團體亦針對2月份清潔工獲發的口罩進行質量測試，發現中層的熔噴布並不合符規格，質量參差。

有工友等候十日才有社區核酸檢測結果

由於第五波疫情有大量市民確診，工友等候社區核酸檢測結果的時間亦大增。調查顯示，由今年2月開始，22%受訪工友指要等候6天以上才有社區核酸檢測結果，最長的等候時間更有10日，惟工友反映在等候結果期間仍要上班，甚至有工友帶病工作，對其他工友的健康保障成疑。此外，近六成受訪者表示，公司提供的快速測試包不足以應付工友每日的需要，有些外判公司要求工友每日一測，惟需要工友自費，蔡蒨文形容情況非常不理想，「工友唔應該貼錢返工」。

79歲的文姐（左二）擔任清潔工5年，她形容疫下因太多同事確診無法上班，她需要替假，對上一次放假已是2月底，情緒飽受困擾。（明愛勞動友善社區計劃提供圖片）

調查結果亦反映有六成工友表示，基於公司的通報機制，科文未有向他們透露染疫員工資料，令他們不知身邊是否有工友染疫而請假。工友若不幸染疫或被列為密切接觸者，56%受訪者亦表示公司沒有提供病假補償，蔡蒨文表示，不少工友不懂上網，即使申請到染疫證明，亦不知如何上載相關文件，令他們無法獲得合理補償。

79歲的文姐擔任清潔工5年，她形容疫下因太多同事確診無法上班，她需要替假，對上一次放假已是2月底，情緒飽受困擾，「我年紀大，日日咁返工真係好攰，又擔心感染咗返唔到工，連累公司人手更少；𠵱家邊度都唔敢去，成組成個月無探過個孫同個女」。文姐更透露，身邊已有兩位朋友因確診而離世，令她感到焦慮，加上公司提供的防疫裝備質素參差，希望公司能早日改善，「我只係返工，唔應該搵命博！」

63歲的勤哥（左二）則在食環署外判清潔車隊中任職司機近一年，自第五波疫情爆發後，工作量倍增。（明愛勞動友善社區計劃提供圖片）

確診工友無疾病津貼

63歲的勤哥則在食環署外判清潔車隊中任職司機近一年，自第五波疫情爆發後，工作量倍增，他指自己被派去處理大量新增的物流廢料，更被臨時調派到強檢地區進行垃圾收集工作，「除咗頭一兩日有裝備，之後都唔夠，阿頭叫我重用保護衣、膠手套」。勤哥更透露，由於大量工友確診及被界定為密切接觸者，即使未完成隔離日數，上司亦要求他們上班，確診工友更沒有疾病津貼，「公司要求工友提供醫生紙，但其實𠵱家點會有，明明已經有隔離令都唔得」。

發病員工被要求繼續上班

51歲的阿梅在清潔行業工作逾10年，她屬於政府康文署大樓的外判清潔工，眼見身邊的工友已出現明顯病徵，她和其他同事要求公司向涉事工友安排進行快速抗原測試及放病假，惟遭到公司拒絕，當工友自行進行快測發現陽性結果後，阿梅及其他同事反被上司責難指「不要多事」，並要求發病工友繼續上班，否則當作無薪假，阿梅擔心最終會引發整棟大廈爆疫，亦有機會令同事的家人染病。

團體促請所有清潔承辦商及清潔公司，如有確診或被界定為密切接觸者的員工，不應責成他們上班，並肯定快速抗原測試呈陽性為確診結果，嚴格遵守由衞生防護中心所發出的檢疫令，並向工友提供充足資訊及抗疫包，提供申報及通訊機制，讓工友知悉工作處所的感染情況。此外，團體亦要求清潔承辦商及清潔公司停止無理加班，若工友超時超額工作，應給予相應補償，例假的安排應與工友充分溝通，尊重工友選擇的權利，當工友被指派到額外的工作崗位，特別是參與高危地區的防疫工作，應需提供相應的補償及防疫裝備。

此外，團體亦建議清潔公司向確診工友以隔離令取代醫生證明，由於2月中旬染疫的工友，難以透過官方途徑獲取確診證明，公司應體諒大部分工友是年長的基層社群，難以消化資訊及網上系統，促請改以自我聲明方式證明，向工友提供應有的疾病津貼。團體表示，食環署應定期主動審視前線清潔工的防疫裝備，建議以KN95取代外科口罩，加入保護衣、搓手液及快速測試包以應對傳染性高的變種病毒，並在工友要求下提供充足的補給。