第六輪防疫抗疫基金港鐵外判清潔工續無份　職工會：做法匪夷所思

政府昨日（19日）宣布，擴大第六輪防疫抗疫基金的援助界別，當中醫管局、非官立學校及受聘專上院校服務承辦商的清潔和保安工作人員及前線回收業員工包括在內，每名合資格人士可會獲得1萬元。可是，同樣是前線清潔人員，港鐵的外判清潔工卻未能受惠於相關基金。

一直關注工友權益而加入外判清潔工作的藝術家程展緯表示，以往已多次向相關部門反映工友的需要，惟當局卻一直未有反應，對於今次的津貼把工友排除在外，感到十分失望，希望當局能交代原因。清潔工人職工會總幹事胡美蓮則形容是次做法匪夷所思，指出港鐵站同樣是高危地方，疫情下仍然人流高企，其工作量及風險亦隨之上升，不理解為何港鐵外判清潔工會被排除在外。



政府日前宣佈，經相關政策局及部門進一步考慮前線清潔及保安人員的實際情況後，決定向部分前線人員提供每月2,000港元的津貼，為期5個月，共1萬元。消息發佈後，正任職港鐵外判清潔的程展緯對此感到不理解，「點解一直都無支援？」他表示，過往曾向運輸及房屋局反映工友同樣需要防疫抗疫基金，惟一直未有得到回應，昨天得悉工友再一次被排除在外。程展緯形容，在外判制度下，港鐵清潔工友一直只得到最低工資，惟港鐵站在疫情下的人流仍然高企，港鐵站內亦有不同商戶，環境與商場沒有分別，「我哋工作都好高危，啲站嘅大堂同廁所都係由工友清潔」。

程展緯認為是次安排不合理，亦難以理解港鐵外判工友未有包括在內的原因。（資料圖片）

程展緯認為是次安排不合理，亦難以理解港鐵外判工友未有包括在內的原因，「工友好無力，過往有積極反映，喺拉拉扯扯之下先有少少改善。工友疫下無援助，好似等住中咁」。他提到在疫情下，工友因意外染疫或其他因素影響下，每個站的人手比例已大大下降，「大站正常要有20個人，𠵱家得返4、5個返，細站得2、3個，我都唔知大站嗰啲可以點做」，他希望當局能向公眾交代相關安排的原因。

清潔工人職工會總幹事胡美蓮則形容是次做法匪夷所思。她指，之前的防疫抗疫基金一直未有把港鐵及醫管局外判清潔工納入其中，但兩者同樣為高風險工作，這一輪的防疫抗疫基金補回醫管局外判清潔工人，港鐵清潔工卻繼續被排除在外。胡美蓮指，政府絕對清楚港鐵外判清潔工正面對的染疫風險，「公共交通工具在疫下減少班次，亦令人流更為集中」，故認為政府是次的安排並不合邏輯。

清潔工人職工會總幹事胡美蓮則形容是次做法匪夷所思。她指，之前的防疫抗疫基金一直未有把港鐵及醫管局外判清潔工納入其中，但兩者同樣為高風險工作，這一輪的防疫抗疫基金補回醫管局外判清潔工人，港鐵清潔工卻繼續被排除在外。（資料圖片）

胡美蓮透露，過往醫管局部分外判清潔工同樣只領取貼近最低工資的薪金，在上一輪防疫抗疫基金無份，已大大影響員工士氣，據她所知，部分工友因感氣憤及不公平而選擇離職，「政府口講肯定工友盡忠職守，但喺疫情下，一眾港鐵工友嘅清潔次數、工作要求、工作量同風險都大大提升，隨時仲畀病毒威脅緊」。她認為當局如果要派發相關津貼，應該更為全面，不應遺漏任何一班默默努力工作的工友。