方艙高薪聘清潔工　部份外判工收最低工資零津貼　加劇同工不同酬

方艙醫院的招聘活動進行得如火如荼，清潔工薪酬大幅躍升至逾2.5萬元，令大批失業及停工市民躍躍欲試。惟平時默默為市民付出的清潔工卻成為「被遺忘的一群」，部份清潔工的每小時薪金多年維持在37.5元的最低工資水平。加上政府只向於私人住宅及工商大廈的清潔工提供五個月2000元的抗疫津貼，醫管局、學校及食環署外判的郊野公園清潔工卻未能受惠。



清潔服務業職工會會長黃迺元表示，雖同樣從事高風險工作，但本地清潔工的人工卻遠低於方艙醫院清潔工，同工不同酬的情況使部份清潔工心灰意冷。他建議將薪金提高至樂施會提倡每小時54.7元的「生活工資」，並希望藉此幫助清潔工脫離工時長、人工低的苦況。



平時默默為市民付出的本地清潔工成為「被遺忘的一群」，部份清潔工的每小時薪金多年維持在37.5元的最低工資水平。（資料圖片 / 黃實瑩攝）

黃迺元指出，方艙醫院清潔工雖每日面對高風險因素，但是政府卻不能忽視一直同樣為香港默默付出的一群。他表示，大部份清潔工只有最低工資，「一日返足兩更」才能勉强維持生活。

清潔服務業職工會會長黃迺元。（資料圖片 / 張浩維攝）

他續指，第五波疫情爆發，部份清潔公司有三分之二的員工不幸染疫或成為密切接觸者，致使餘下三分之一員工的工作百上加斤，完全屬「吃力不討好」。因此清潔工對表示心灰意冷，不想繼續工作，並打算轉行。

他表示，其實方艙醫院以高薪聘請清潔工，無疑加劇本地清潔工人手流失的問題，形容是「高薪挖角」。他希望政府能夠將本地清潔工的薪酬待遇，提升至2018年樂施會提倡每小時54.7元的「生活工資」。

黃迺元又指，政府現只向於私人住宅、綜合用途樓宇，以及工業及商業大廈的清潔工提供持續五個月，每個月2,000元的抗疫津貼。服務業總工會表示，有部份醫管局及學校清潔工反映未能獲得政府的抗疫津貼，工會目前與政府商討應一視同仁，向所有清潔工發放抗疫津貼。

▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼

