疫情｜石籬邨強檢次數「彈出又彈入」　區議員：居民點樣返工?

特首林鄭月娥日前宣布由本周一(7日)起的強制檢測安排由9日內3次減至6日內2次，其中曾被要求三度強檢的石籬邨其中兩座大廈居民，亦一度縮減為2次，居民完成首兩次檢測，原以為恢復正常生活，惟衞生署防護中心今日最新一個公告指明需在日內完成第三次強檢，令居民無所適從，有區議員批評強檢安排仿如彈弓手，彈出又彈入，令居民無法安排上班時間。



石籬邨本月初錄得兩宗不明源頭個案

石籬二邨石廣樓及石籬一邨石俊樓本月初分別錄得不明源頭確診個案，衞生署衞生防護中心隨即發出「涉及帶變異株的確診個案所居住大廈的強制檢測安排」公告，要求石俊樓及石廣樓低座的住客，必須由本月5日起至13日內必須進行三次強制檢測，每隔3日一次，其後延至本月8日，特首林鄭月娥宣布為確保檢測資源的運用更具針對性，由本周一(7日)起的強制檢測安排由9日內3次減至6日內2次，衞生署其順應有關做法，再發公告列明只需檢測首兩次，即本月5至7日、8至10日的兩次檢測便算完成要求，不少居民隨即跟從有關做法，完成第二次後未有再接受第三次強檢。

有居民原通知公司可日內上班 須再度延後

然而有居民翻閱衞生署今日(12日)更新旳強檢公告中發現，兩幢大廈再度被列入第三次強檢範圍內，並要求居民昨日(11日)起至明日前必須完成，令居民大失預算。葵青區議員林紹輝引述居民反應指已向公司反映完成兩次檢測後，待陰性結果出爐，便可以恢復上班，房署管理處職員更一度撕下強檢公告，居民如今又要等待第三次檢測結果後才能有下一步打算，亦有居民反映在葵涌石排街公園完成檢測後，至今48小時後仍未取得結果，心急如焚，批評衞生署在處理強檢程序時「彈出又彈入」，令居民無所適從，促請衞生署從考慮居民的角度着想，更新強檢次數時應及早通知居民。