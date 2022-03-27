疫情｜義工「飛車」上門為染疫家庭送糧：人人都可以是無名英雄

面對第五波疫情來勢洶洶，全港抗疫義工同盟暨全港社區抗疫連線本月初招募及發動義工啟動一系列民間抗疫工作，當中有義工分享到全港各區向確診者上門派發物資的感受，有家庭成員因染疫而全家人居家隔離，最終瀕臨斷糧求救，最終有義工不悉「飛車出新界」送暖，亦有朋友不理解為何她義務擔任有關工作，甚至直言是「愚蠢」舉動，但她相信勿以善小而不為，希望向有需要人士伸出援手。



接隔離家庭斷糧求助 飛車出新界送糧

全港社區抗疫連線義工Sandra透露，早前報名加入成為全港抗疫義工同盟與全港社區抗疫連線一同建立的「十八區抗疫愛心隊」義工隊，上門為染疫者或正在接受居家隔離的家庭派發防疫物資或食物，援助不同地區的家庭，當中最深刻的經驗是一個居住新界區的夫婦育有一對三歲的孖女，因有家庭成員染疫，一家四口需要居家隔離，夫婦因家中糧食短缺向他們求助，有義工聞訊不悉「飛車出新界」，親自上門為家庭送上食物，令她感受到民間力量在疫境之中挺身而出，讓染疫者感受到無比溫暖。

Sandra近日畫出一幅相關主題的水墨畫作品，畫中人物是一名身穿防護衣的義工，走到公屋派發防疫福袋，她刻意在義工臉容上留白，寄意每名加入義工隊的人員，均是切切實實的無名英雄。（全港社區抗疫連線提供圖片）

她又坦言，加入義工的初衷，不是所有人都能理解，朋友形容她加入義工隊是「愚蠢」的行為，但她堅信堅信民間每一個小舉動，足以拯救確診家庭於水深火熱之中，近日更畫出一幅相關主題的水墨畫作品，畫中人物是一名身穿防護衣的義工，走到公屋派發防疫福袋，Sandra刻意在義工臉容上留白，寄意每名加入義工隊的人員，均是切切實實的無名英雄。

為進一步支援抗疫行動，全港抗疫義工同盟與全港社區抗疫連線宣佈成立熱線中心，並於今日（22日）啟用，主要服務基層家庭、65歲或以上獨居長者或雙老家庭，以及行動不便人士。（全港社區抗疫連線提供圖片）

全港社區抗疫連線與香港義工聯盟本月初啟動一系列民間抗疫工作，包括線上醫療諮詢、組織義工上門派發物資、舊樓宇消毒塗層行動、支援安老院舍等，目標善用資源協助巿民不同需要，做好防疫抗疫工作。