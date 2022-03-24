疫情｜調查指95%受訪社企生意下跌　五成半現金流僅能維持半年

第五波疫情來襲，影響各行各業，以聘用殘疾人士或弱勢社群為主的社企，面對惡劣的經營環境，情況更為嚴峻。香港社會企業總會早前進行一項調查，發現九成半社企生意額較去年同期下跌，當中四成半的社企的跌幅更超過五成以上，甚至有一成社企在今年1至2月期間完全沒有收入。



香港社會企業總會早前進行一項調查，發現九成半社企生意額較去年同期下跌，當中四成半的社企的跌幅更超過五成以上，甚至有一成社企在今年1至2月期間完全沒有收入。（資料圖片）

香港社會企業總會今日（24日）公佈疫下社企營運調查結果，總會在本月上旬以問卷形式訪問153間社企在今年1月至2月的營運情況，佔全港社企總數四分一，結果顯示，95%受訪企業表示，生意額較去年同期下跌，當中四成半的社企指，生意額跌幅超過五成以上，甚至有一成社企完全沒有收入。

受訪社企表示，對銷售影響最嚴重的因素包括經營材料供應不足及成本大幅上升、防疫設施成本上升，以及員工因確診、成為密切接觸者或圍封而未能上班，情況以零售、餐飲及健康護理業較受影響。此外，有7%受訪社企表示在2021年3月至2022年3月期間已結束營運，對比2020年度只有3%上升了4%。疫下亦有7%社企要求員工放無薪假，比去年度的調查結果同樣上升。有五成半的社企更表示，現金流僅足夠維持半年。

促請政府推出多項措施協助

有銷售桌上遊戲的社企表示，去年度的營業額已大幅下降4至10%，本年度的財政狀況更為惡劣，實體店亦試過於周末全日零成交。至於聘用視障人士任咖啡師及按摩員的休Café 開張不久便面對第五波疫情，香港失明人協進會社會企業發展督導委員會黃明慧表示，今年2至3月的銷售額最受影響，試過每日只得200元收入。

社企總會促請政府推出措施協助社企，例如延長保就業計劃、推出短期職位、一筆過資助社企購買防疫物資、資助租用私人處所的社企半年租金，以及希望政府及公營機構帶頭購買社企產品等，亦建議即將推出的消費券，將計劃範圍涵蓋至以限定比例在社企消費。