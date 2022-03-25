疫情｜社企資源困乏下堅持派飯　機構籲大眾捐物資做義工助度疫境

本港2至3月爆發第五波疫情，不少基層市民均面對困境。有機構發起「十一良心消費運動」，找來三間支援社區的社企餐廳呼籲大眾響應消費支持社企，亦可捐出過剩物資，將資源物盡其用，避免浪費，以及幫助到有需要的弱勢社群。



疫情之下，無阻以社會企業模式經營的喜樂餐飲烘焙定期為區內長者提供免費派飯服務。（喜樂餐飲烘焙提供圖片）

疫下各個階層人士均面對不同程度的生活難處，限聚令下令不少社企餐廳經營愈見困難，既要維持派飯等活動，亦要面對物資短缺等問題。成立於2011年、一直支持社企的豐盛社企學會發起「十一良心消費活動」，找來三間支援社區的社企餐廳，包括喜樂餐飲烘焙Holy Café、嗎哪Manna及樂廚坊Joyous Kitchen分享他們現時所面對的困境。

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疫情衝擊餐飲業社企 人手資源均緊絀

喜樂餐飲烘焙主要為弱能人士提供就業機會，令他們日後能融入社會，自力更生。疫情下新店暫停營業，但無阻他們定期為區內長者提供免費派飯服務，現時逢星期二、四、六派飯給長者，每月約派發4,000個飯盒。負責人宋太表示，雖然疫下經營困難，但堅持向長者派飯，「因為不少長者被困家中，無人照顧，甚至連藥都買不到」。喜樂餐飲烘焙目前需要募捐以支持派飯活動，「有一筆錢就可以買食糧幫助長者，最近都有好多善長送出快速測試包、口罩、搓手液、中成藥，託喜樂送給一些長者，以備不時之需」。她形容疫情對餐飲社企造成極大衝擊，呼籲大眾支持社企及提供更多支援。

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另一間以餐飲扶貧的社企嗎哪，與基層家庭及獨居長者組建互助團，惟運作因疫情而癱瘓，需要由同工負責所有工作如送飯、送物資及情緒疏導等。負責人Leo指出，餐廳現時做外賣餐，亦集中在觀塘及深水埗區提供派飯服務，每月大約派發近2萬飯盒，「餐廳現時面對最迫切的難處並非金錢，而是不夠人手。本來做義工的婦女，不少人已染疫需要隔離，令資源和人手均非常有壓力」。Leo透露，他們最關注的是無家者、獨居長者、劏房家庭及清潔工的生活情況，「我們還會上門送抗疫包、檢測劑及定時跟他們更新政府的資訊」。他形容一些劏房家庭及長者，消息來源不如一般市民般流通，故希望有心人能一起支援這些基層家庭，「一來可以奉獻、支持我們的飯券，二來可以捐快速檢測包，三來也是我們最需要的，就是來做義工」。

樂廚坊Joyous Kitchen主力業務是外賣到會和中心飯盒，將收益用作服務基層飯食。（樂廚坊提供圖片）

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疫下暫停到會 飯盒生意大減

而作為禧福協會旗下社企，樂廚坊Joyous Kitchen主力業務是外賣到會和中心飯盒，將收益用作服務基層飯食。負責人Jonathan直言疫情對他們影響極大，因所有到會暫停，飯盒生意大減，「生意停頓未有估算數字，而免費派熱飯活動亦需要暫停，但一直服務的街坊都需要開飯，所以我們仍維持NGO中心送飯服務，以及改為製作餸包及翻熱兩餸包，希望透過機構同工分配給不同有需要的街坊，讓他們有一餐溫飽」。樂廚坊現正建立緊急支援點，Jonathan指他們需要不同的罐頭、乾糧派發給確診者及不能出門的家庭。「禧福協會在佐敦有一個舖位叫蒙福天地，現時變成緊急支援點，我們所做的急凍餸包、餸盒會在該處派給有需要的家庭和確診者。現時最可以支持我們的，就是直接捐贈乾糧、物資，當然亦可以捐錢，讓我們可以製作更多不同的餸包及餸盒」。

豐盛社企學會指，三間社企在疫境下堅持向弱勢社群提供服務，呼籲大眾可為送飯或送物資等服務出一分力，支援各個社企單位，建議除了捐款外，亦可以捐贈抗疫產品以至健康飲品，或可以製作飯盒的食材如主食、肉類及蔬果等，均可減輕社企的支出和負擔，騰出更多資源幫助更多有需要人士，如希望將手上過剩的物資捐出，支援本地社企，可瀏覽十一良心消費運動網站。