疫情｜社企資源困乏下堅持派飯　機構籲大眾捐物資做義工助度疫境

本港2至3月爆發第五波疫情，不少基層市民均面對困境。有機構發起「十一良心消費運動」，找來三間支援社區的社企餐廳呼籲大眾響應消費支持社企，亦可捐出過剩物資，將資源物盡其用，避免浪費，以及幫助到有需要的弱勢社群。
疫下各個階層人士均面對不同程度的生活難處，限聚令下令不少社企餐廳經營愈見困難，既要維持派飯等活動，亦要面對物資短缺等問題。成立於2011年、一直支持社企的豐盛社企學會發起「十一良心消費活動」，找來三間支援社區的社企餐廳，包括喜樂餐飲烘焙Holy Café、嗎哪Manna及樂廚坊Joyous Kitchen分享他們現時所面對的困境。
疫情衝擊餐飲業社企 人手資源均緊絀
喜樂餐飲烘焙主要為弱能人士提供就業機會，令他們日後能融入社會，自力更生。疫情下新店暫停營業，但無阻他們定期為區內長者提供免費派飯服務，現時逢星期二、四、六派飯給長者，每月約派發4,000個飯盒。負責人宋太表示，雖然疫下經營困難，但堅持向長者派飯，「因為不少長者被困家中，無人照顧，甚至連藥都買不到」。喜樂餐飲烘焙目前需要募捐以支持派飯活動，「有一筆錢就可以買食糧幫助長者，最近都有好多善長送出快速測試包、口罩、搓手液、中成藥，託喜樂送給一些長者，以備不時之需」。她形容疫情對餐飲社企造成極大衝擊，呼籲大眾支持社企及提供更多支援。
另一間以餐飲扶貧的社企嗎哪，與基層家庭及獨居長者組建互助團，惟運作因疫情而癱瘓，需要由同工負責所有工作如送飯、送物資及情緒疏導等。負責人Leo指出，餐廳現時做外賣餐，亦集中在觀塘及深水埗區提供派飯服務，每月大約派發近2萬飯盒，「餐廳現時面對最迫切的難處並非金錢，而是不夠人手。本來做義工的婦女，不少人已染疫需要隔離，令資源和人手均非常有壓力」。Leo透露，他們最關注的是無家者、獨居長者、劏房家庭及清潔工的生活情況，「我們還會上門送抗疫包、檢測劑及定時跟他們更新政府的資訊」。他形容一些劏房家庭及長者，消息來源不如一般市民般流通，故希望有心人能一起支援這些基層家庭，「一來可以奉獻、支持我們的飯券，二來可以捐快速檢測包，三來也是我們最需要的，就是來做義工」。
疫下暫停到會 飯盒生意大減
而作為禧福協會旗下社企，樂廚坊Joyous Kitchen主力業務是外賣到會和中心飯盒，將收益用作服務基層飯食。負責人Jonathan直言疫情對他們影響極大，因所有到會暫停，飯盒生意大減，「生意停頓未有估算數字，而免費派熱飯活動亦需要暫停，但一直服務的街坊都需要開飯，所以我們仍維持NGO中心送飯服務，以及改為製作餸包及翻熱兩餸包，希望透過機構同工分配給不同有需要的街坊，讓他們有一餐溫飽」。樂廚坊現正建立緊急支援點，Jonathan指他們需要不同的罐頭、乾糧派發給確診者及不能出門的家庭。「禧福協會在佐敦有一個舖位叫蒙福天地，現時變成緊急支援點，我們所做的急凍餸包、餸盒會在該處派給有需要的家庭和確診者。現時最可以支持我們的，就是直接捐贈乾糧、物資，當然亦可以捐錢，讓我們可以製作更多不同的餸包及餸盒」。
豐盛社企學會指，三間社企在疫境下堅持向弱勢社群提供服務，呼籲大眾可為送飯或送物資等服務出一分力，支援各個社企單位，建議除了捐款外，亦可以捐贈抗疫產品以至健康飲品，或可以製作飯盒的食材如主食、肉類及蔬果等，均可減輕社企的支出和負擔，騰出更多資源幫助更多有需要人士，如希望將手上過剩的物資捐出，支援本地社企，可瀏覽十一良心消費運動網站。