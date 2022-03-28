疫情｜賽馬會推「病有醫靠」資助計劃　非新冠患者50元睇門診

第五波疫情期間每日出現數千以至逾萬宗確診個案，不但為公立醫療系統帶來沉重負擔，更將非新冠肺炎病人擠出治療網外，賽馬會宣布推出額外支援醫療衛生及長者服務措施，包括「病有醫靠」門診服務資助計劃，為合資格非新冠肺炎病人提供門診服務，只需繳付50港元診金便可會診及處方3日藥物，又支持中大醫院啟用指定隔離設施接收由公立醫院轉介的新冠確診患者，期望為有需要人士及家庭提供適切醫療支援。



賽馬會推出「病有醫靠」門診服務資助計劃，為非新冠肺炎病人提供門診服務，只需繳付50港元診金便可會診及處方3日基本藥物。(賽馬會提供圖片)

合資格人士支付50元診金 處方三日基本藥物

香港賽馬會表示，因應多間醫院管理局普通科門診診所被轉用作2019冠狀病毒病確診個案指定診所或暫停服務，賽馬會「病有醫靠」門診服務資助計劃將為合資格的非新冠肺炎病人提供可負擔的門診服務，確保無力負擔私營門診收費的病人能夠繼續獲得診治。計劃本月24日開始，為期3個月，預計約33,000名合資格病人受惠。

該計劃下的5間社福機構，包括香港復康會、基督教家庭服務中心、博愛醫院、九龍樂善堂，以及香港仔坊會，將與10個地區的非牟利診所及私家診所合作，提供可負擔的門診服務。合資格人士只需繳付50港元診金，便可獲得診症服務及3日基本藥物。馬會慈善信託基金會為每名受惠人士津貼250港元，餘下成本將由診所承擔。

為了加快應對疫情擴散風險，馬會亦額外審批撥款支持中大醫院改裝負氣壓病房、調整通風系統及相關設備，以確保達致感染控制及治療護理等多方面的標準。中大醫院今月獲當局批准啟用指定隔離設施，接收由公立醫院轉介的新冠病毒患者。

賽馬會延長「抗疫同行」長者支援計劃24個月，同時擴大計劃服務範圍，估計受惠人數達1萬人。(賽馬會提供圖片)

延長及擴大「抗疫同行」計劃服務範圍 料一萬人受惠

另一方面，賽馬會延長「抗疫同行」長者支援計劃24個月，同時擴大計劃服務範圍，以覆蓋其他有需要人士，例如與年邁父母同住的殘疾人士，讓受惠人數達1萬人。

計劃聯同6間社福機構，包括香港聖公會福利協會、香港仔坊會、香港基督教女青年會、基督教家庭服務中心、聖雅各福群會以及基督教靈實協會，向有需要人士提供電話關顧服務、協助處理個人生活需要，如陪診、用品配送，以及醫療康健支援服務，以緩減疫情對他們日常生活的影響。

「病有醫靠」計劃下合資格人士一覽：



居住於東區、中西區、南區、黃大仙區、觀塘區、油尖旺區、深水埗區、屯門區、元朗區或沙田區，並符合以下任何一項條件的非新冠肺炎病人

(1) 65歲或以上長者；

(2) 12歲或以下兒童；

(3) 13至64 歲、持有過去12個月內在任何一間醫院管理局普通科門診求診證明的人士；

(4) 獲相關社福機構轉介有經濟困難的人士。有需要人士可向相關社福機構查詢，以了解自己是否符合轉介資格。