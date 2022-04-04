社協及無家者到康文署總部請願　批失家當賠100元踐踏尊嚴促道歉

無家者在2019年冬至期間遭康文署及防暴警丟掉家當，法庭上月底（3月29日）判定8位入稟的無家者勝訴，每人象徵式賠償100元；而特首林鄭月娥早前在抗疫記者會上回應事件時，僅強調由社署負責支援無家者。一直協助無家者跟進的社區組織協會（社協）指，雖然判決是「遲來的公義」，但法官指出康文署的做法有五大失責，而整件事踐踏了無家者的尊嚴，因此社協聯同無家者（4日）到康文署總部進行請願，並希望能約見署方代表會面。



社協和無家者今天到康文署總部進行請願，要求約見康文署代表，並促請相關政府部門還無家者一個道歉。（鄭子峰攝）

索償金額介乎2000至13,290元 未能舉證判賠償各人100元

2019年冬至期間康文署人員聯同防暴警員到深水埗通州街公園，進行「清場」並丟掉無家者物品，事後無家者入稟索償，金額介乎2000至13,290元。經過1年9個月的審理，審裁官裁定無家者一方勝訟，惟指無家者一方沒有提供物品單據或相片證，未能舉證損失物品的價值，故只裁定署方須向每名無家者賠償100元。

社協和無家者今天到康文署進行請願，他們引用判詞指，康文署有五大失責，其中包括把無家者物品放滿12個大垃圾車，而每個垃圾車車深一米，無家者申索人中不少為坐輪椅人士，難以從車的底部尋找個人物品；並反駁署方指無家者對找回物品非「象徵式」，而是有積極態度。此外，他們亦指出署方在當日沒有通報、僅依賴在場的20位無家者通知其餘不在場的50位無家者；而署方作為「非自願托管人」，只將物品放入垃圾車任由亂成一團、混在一起，沒有分類拍照，因此不信納康文署是有意讓無家者取回其家當物品。

無家者冬至被清場：求其拎薄衫過夜

申索人之一的周雄光今天繼續帶同表哥馬月榮的遺照到場，他對100元的賠償感到不滿，認為實屬敷衍，直指「掉畀個乞衣都100蚊啦」。另一名申索人劉嘉曦則表示，事發當晚為冬至前夕，天氣寒冷之下不少只能「求其拎薄衫過夜」，而且當時負責執行「清場」的警員態度惡劣，夾雜粗言穢語，而事件至今未有部門就事件回應或道歉。他強調，「有瓦遮頭邊個想瞓街」，同時質疑賠償100元，「究竟可唔可以買到床舖、個人物品，甚至尊嚴？」

社協與無家者要求，約見康文署代表以了解其就此判決的跟進工作，期望政府能從善如流，於清潔行動開始前一日通知無家者及改善存放物品的程序，並促請相關政府部門還無家者一個道歉。此外，他們建議政府制定無家者友善政策，向無家者提供儲物設施，並仿傚台灣和日本等地，立例保障無家者家當免受丟棄。他們強調，政府積極關顧社會上的弱勢社群，避免弱勢無奈需要訴諸法律、在法庭上尋求公義。

康文署發言人表示，就小額錢債審裁處的判決，署方決定不會就判決提出上訴，同時署方會考慮判詞，以籌劃將來處理類似行動的安排。