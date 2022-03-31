無家者控政府丟棄家當勝訴　社協幹事促設無家署推無家者友善政策

深水埗無家者在2019年冬至前夕，在康文署及警方在反罪惡行動中，被丟棄家當。事後多名無家者入稟小額錢債審裁處索償，案件日前有裁決，無家者一方勝訟，康文署須向每名無家者賠償100元。香港社區組織協會幹事吳衞東在電台節目指，裁決屬「遲來的公義」，促當局落實無家者友善政策，參考外國成立無家署，保障無家者。



▼3月29日 多名無家者入稟小額錢債審裁處索償▼



社協幹事吳衞東指，今次裁決是「遲來的公義」，原本入稟的14名無家者，有兩位已過身，包括一位確診新冠於3月6日離世，另有四位失聯，前日只剩下八位無家者繼續入稟。

康文署與警方的供詞有矛盾

吳衞東表示，對事件感無奈，不理解為何政府要在2019年冬至、最凍的一日採取行動，認為屬「針對性行為」。他又提到，康文署與警方的供詞有矛盾，就為何無事前通知無家者，康文署稱是為配合警方滅罪行動要保密，警方則指是配合康文署清潔行動，「唔知點證實，當然我哋覺得得一個部門講真話。」

審裁官指康文署託管物品不緊慎

吳衞東續指，康文署以往在行動前均會貼告示，預早通知無家者，重申認為今次事件有針對性，他提到審裁官指出康文署在事件中有五個犯錯，包括在託管物品上，態度不謹慎，促康文署聽取意見、作出改善。

深水埗通州街公園一帶，一直是眾多露宿者的集中地。（李穎霖攝）

吳衞東：難就事件向社署投訴

當局現時無專責部門落實無家者友善政策，就早前特首林鄭月娥指社署負責支援無家者，吳衞東回應指，社署一直有提供無家者服務，但今次事件中涉及康文署，他們曾向康文署署長去信，但認為難就事件，要求社署署長提出投訴，「康文署署長同社署署長都係署長，咁高咁大，好難要佢質疑康文署署長有無犯錯。」

建議政府設立無家署

就落實無家者友善政策，吳衞東建議政府參考美國紐約的做法設立無家署，定期檢視服務、處理投訴，為無家者提供保障，亦避免今次事件再次發生，再有無家者要入稟告政府部門。社署就今次裁決回應指，會與律政司研究判詞，就往後同類行動作安排。

▼3月8日 香港市況▼

