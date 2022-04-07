疫下大學畢業　傳理生嘆實習如白過　政政系畢業生願到大灣區發展

你還記得當日的大學生活嗎？上莊、住hall、去exchange、做兼職……這些青蔥歲月往往最可貴，日子總是令人回味。大學生活，本來就是人生中最美好的時光，但對於今年畢業的大學生而言，四年的大學生涯偏偏碰上了社運、疫情，能夠回到校園與老師同儕相處的時光，少之又少。這群初生之犢，遇上時代巨變，有人選擇繼續一往無前、也有人為前途感到躊躇無助，在十字路口徘徊。近日，MWYO青年辦公室訪問了幾位應屆大學畢業生，了解他們在疫情下的掙扎。

撰文：MWYO青年辦公室傳訊經理黃清兒



大學生活，本來就是人生中最美好的時光，但對於今年畢業的大學生而言，四年的大學生涯偏偏碰上了社運、疫情。（資料圖片）

時光倒流至2019年底，反修例事件引發的衝突蔓延至各大學校園，Johnson當時是大學新聞及傳播系二年級生，他憶述當日隨着衝突越演越烈，不少大學都陸續宣布停課，「有一段時間比較激烈的，學校就宣布暫停面授（課堂），那是老師和同學第一次接觸網課。」踏入2020年，社會上的爭拗稍微平息，但隨之而來，卻是新冠疫情肆虐香港，自此之後，Johnson的大學生活，便在面授和網課之間徘徊。「起初都幾唔習慣，很多老師頭幾堂都好混亂，例如點樣召開meeting、點樣share screen都花咗好多時間。」

上網課氣氛尷尬 同學抗拒「開咪」 學習效能下降

Johnson形容，上網課的氣氛尷尬，同學們對「開咪、開cam」都感到抗拒，只有老師在自說自話。「隔住個mon」上課，亦令同學容易分心、失去學習動力，「網課會令到我呢啲自律冇咁好嘅人，成日喺屋企『hea』，初期我遇到有啲唔想上嘅堂，我就直接擺部電腦喺床頭，然後攤喺張床聽，好似睇緊YouTube咁。」

同樣修讀傳理系的Anson也是應屆大學畢業生，她坦言，自疫情爆發以來，實體校園生活一直處於停滯狀態，網課模式對一些講求師生互動、理論實踐的課堂，影響就更大。「例如有啲堂係要學拍微電影，我係做拍攝嗰個角色，但係我完全掂唔到部相機，好多嘢都變成紙上談兵！」

疫情爆發初期，不同國家都實施嚴厲的邊境管制措施，各國的「封城令」亦導致本地學生未能一如以往到海外交流，這是疫情下不少大學生的遺憾。（資料圖片/黃金棋攝）

疫情爆發初期，不同國家都實施嚴厲的邊境管制措施，各國的「封城令」亦導致本地學生未能一如以往到海外交流，這是疫情下不少大學生的遺憾。Anson感慨說有不少心願未能實現，「去年4月本身會去日本exchange（交換生），但係因為疫情所以取消，自己覺得好可惜，同埋有好多學分上面都搞亂晒，有啲學分調唔到返嚟，所以要延遲一個學期先可以畢業。」

修讀社會科學院的Sammi不諱言，自己是疫情下比較幸運的應屆大學畢業生，「2020年1月中，香港爆疫前一星期，我就飛咗去美國exchange，當時因為美國都仲未爆（疫情），我都好開心咁樣玩咗大概三個月。」（MWYO提供圖片）

疫情下的幸運兒 於美國上Zoom同學表現踴躍

修讀社會科學院的Sammi不諱言，自己是疫情下比較幸運的應屆大學畢業生，「2020年1月中，香港爆疫前一星期，我就飛咗去美國exchange，當時因為美國都仲未爆（疫情），我都好開心咁樣玩咗大概三個月。」

其後，疫情席捲全球，Sammi決定按照原定計劃，留在美國繼續學業，就這樣，Sammi在美國經歷第一次網課。「第一次試Zoom，我覺得都頗有趣，因為喺外國讀書同香港唔同，外國嘅學生好踴躍發問，就算喺Zoom，佢哋都會好主動舉手，然後會打斷人哋講嘢，純粹想發表自己睇法，對我嚟講係好新鮮嘅經驗。」

同年6月，Sammi 順利完成交流計劃回港，但這種「與Zoom為伴」的日子，卻還未結束。幸好，Sammi發現不論在美國或香港，自己都能夠適應網上學習，成績比之前更好，「唔知點解對於我嚟講，我可以專心上堂，亦都可以透過對住個螢幕，就好似旁邊有人讀旁白咁，我可以好集中了解到上堂嘅內容。」

居於港島東的 Sammi 笑言，平日要「長途跋涉」才能回到中大校園，網上授課，反而令她免卻舟車勞頓之苦。為了擴闊眼界，為踏入職場做準備，她亦在課堂安排上多花心思，「嗰陣返到香港，都係繼續Zoom，我就特登安排一星期返兩日學，即係由朝早九點返到夜晚九點，另外三日就返實習。」

透過不斷累積的實戰經驗，去年暑假Sammi成功獲一間本地大型銀行聘為暑期實習生，短短三個月的實習期內，Sammi形容自己眼界大開，特別對粵港澳大灣區有更深的認識。「上年對成個銀行業嚟講，其中一樣最重要嘅嘢就係跨境理財通，我嗰組都有份幫手做呢個產品，我就了解咗大灣區點樣作為一個跳板，俾內地投資者去投資海外產品，亦明白好多內地金融市場嘅優勢。」

Sammi表示，她有留意政府於前年推出的《大灣區青年就業計劃》，但根據她的觀察，內地不少工作崗位都非常重視「networking」、講求人際關係，令不少香港人難以適應當地工作文化；另外，部分香港僱主，不太認受求職者於內地實習的經驗，最終令計劃「兩頭唔到岸」，未能吸引青年到內地工作、實習。

經歷不平凡的大學生涯，Anson 穿上畢業袍，於中大校園內留影。（MWYO提供圖片）

實習生涯就是work from home？

準傳媒新人Anson憶述2020年的暑假，她亦曾到一間新聞機構實習，可惜上班沒多久，香港便爆發新一波疫情，她形容整個實習生涯恍如白過，「嗰時做做下就有新一波嘅疫情，所以做咗十日左右就變咗work from home，唔可以出去跑新聞，基本上學嘅嘢少咗好多，體驗亦都少咗好多。」

實習，能夠讓學生了解行業發展、累積工作經驗，亦是學生轉變爲職場新鮮人的一個重要階段。Anson嘆道，持續兩年多的疫情，打亂了不少學生的實習計劃，亦影響畢業生求職表現，「𠵱家搵工，僱主問返我之前實習學過啲乜，我都答唔到，因為我喺嗰份工學到嘅嘢真係唔多，令到個人都成長得慢咗。」

即將畢業的Johnson更以「空白」二字，總結過去四年大學時光，「呢段時間係過得好快但係好空白，我好唔甘心，大學生涯可以話係人生中獨一無二的時光，原本係可以玩得好盡興，但係疫情之下好多片段都冇咗，係踏入職場之前嘅一個可惜。」

香港社會過去幾年的大變局，顛覆了他對傳媒的想像，面對行業前景不明，他亦感到迷惘。（資料圖片/張浩維攝）

經歷不一樣的大學生涯後，這幾名大學生即將離開校園、踏入職場，Johnson坦言，香港社會過去幾年的大變局，顛覆了他對傳媒的想像，面對行業前景不明，他亦感到迷惘，「始終疫情、社會環境，都令到我未諗到點樣調整自己嘅方向……我就仲想做記者，但係好似有啲無從入手。」

「我都會幾擔心前途，有一種困咗喺原地，唔知點樣前進嘅感覺！」Anson形容以前若遇到喜歡的事，就會「好俾心機、好有動力、好有盼望」，但回望過去一年，一個個相對敢言的傳媒機構連環倒下，令這位準傳媒新人對前路滿腹疑問。面對第五波疫情衝擊，Anson亦都話身邊一些應屆畢業生「收offer慢咗」，部分有志創業的同學，面對的困難就更多。

正在修讀政治及行政學系的Sammi不諱言，已手握多份聘書，目前仍在思考那個崗位較適合自己，她亦表示若果遇到合適的工作崗位，未來不抗拒到大灣區發展。（資料圖片）

「大灣區是定海神針，有機會去認識吓，何樂而不為？」

正在修讀政治及行政學系的Sammi不諱言，已手握多份聘書，目前仍在思考那個崗位較適合自己，她亦表示若果遇到合適的工作崗位，未來不抗拒到大灣區發展，「我覺得大灣區其實係一個定海神針，讓內地有錢嘅人去嘅一個地方，你可以去嗰度認識一啲新嘅人、去了解整個市場發展，我覺得重點係，喺呢一個時勢有機會去認識一下，何樂而不為呢？」

相反， Anson就覺得，近年香港的年輕人較傾向鞏固本地文化，縱使政府現時已設立一些青年創業基金、青年企業家支援服務，她期望政府可以更進一步扶他們一把，「政府其實佢可以撥多啲資源，例如一啲初創基金、創業獎學金，俾一筆啟動資金，呢一班想創業然後服務返本地經濟嘅後生仔啦！」

Sammi指近年身邊有不少「專才」選擇移居海外，究竟如何留住這群「資產」尤其重要。（資料圖片/梁鵬威攝）

「與青年同行一直是我的施政重點」，當日特首林鄭月娥的施政承諾言猶在耳，但過去五年香港社會經歷翻天覆地的變化，新一屆政府又如何與青年同行？「我諗政府要多依靠一些智庫組織，去了解年輕人的聲音或者面對的困難」。Sammi又指近年身邊有不少「專才」選擇移居海外，究竟如何留住這群「資產」尤其重要。Johnson亦同意，政府要多聽青年的聲音，「我覺得溝通和聆聽好重要，聽到青年的聲音，之後去改善，而非視而不見。」

疫情下，一群應屆大學畢業生的聲音，大家又聽得見嗎？這群年輕人還未畢業，城外卻盡是風雨，面對時代巨輪，他們的大學生活也許困難比人多、起跑比人慢，但艱難時刻的成長速度往往快得驚人，期望11月社會復常，一起約定在畢業會場，逆風飛翔。