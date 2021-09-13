MWYO再辦中學生暑期實習計劃　劉鳴煒：望同學生涯規劃上得到啟示

由青年發展委員會副主席劉鳴煒牽頭的MWYO青年辦公室，連續兩年舉辦「MWYO企業實習計劃」，今年為25個中六即將畢業，來自13間非名校的學生，提供暑期實習。MWYO青年辦公室總監劉鳴煒致辭時指，透過今次計劃改變過往僱主對實習生的刻板印象，某些僱主更加對中學畢業生的能力及觀感大大提升，期望日後有更多機構學校自發推行類似計劃。



有參與計劃的學生表示，今次的工作機會讓她知道自己比較偏好從事對人的工作，亦更了解其工作喜好及提升了職場經驗和能力，對日後生涯規劃有幫助。



MWYO青年辦公室連續兩年舉辦「MWYO企業實習計劃」。（廖雁雄攝）

是次計劃為期兩個月，獲15間企業支持，提供的工種包括餐飲、新媒體、酒店、電競等，讓同學一試步入職場，為生捱規劃做好準備。

劉鳴煒期望計劃讓學生生涯規劃上得到啟示

MWYO青年辦公室總監劉鳴煒致辭時指，計劃的目的，是為了為中學生提供實習機會，期望透過體驗讓他們在生涯規劃上得到啟示，相信對其未來選擇工作及學科都有一定幫助。他又續指，過往本地實習崗位供不應求，「每年夏天大學生爭崩頭，何況中學生」。

劉表示，透過今次計劃改變過往僱主對實習生的刻板印象，某些僱主更加對中學畢業生的能力及觀感大大提升，期望日後有更多機構學校自發推行類似計劃。

助同學了解企業運作

教育局高級教育主任（升學及就業輔導）陳紫雲表示，社會轉變為同學帶來不同的挑戰，青年人需要學習如何實踐所學。她說，透過今次計劃，讓同學了解到企業的運作，以及帶來工作經驗，讓他們為升學及就業做好準備。

教育局高級教育主任（升學及就業輔導）陳紫雲表示，透過今次計劃，讓同學了解到企業的運作，以及帶來工作經驗，讓他們為升學及就業做好準備。（廖雁雄攝）

少數族裔難搵實習 學校推薦下參加計劃

在中學修讀旅遊、參與計劃的Sami直言，作為少數族裔，若靠自己找實習工作並不容易，今次透過學校老師推薦參加計劃，汲取今次工作經驗之後，未來會考慮再向相關工作發展。

在酒店任職的他在分享過程亦都笑言，工作日常是為小朋友提供活動，試過有一次因為下雨需要與同事一同收拾物資，但見到有時間空檔於是「踩單車玩吓，以為冇人見到」，但最後被客人發現後投訴。但上司並沒有責怪他，更提醒他「做乜都有機會俾人見到，出嚟做嘢要做好自己」，令他印象非常深刻。

是次計劃為期兩個月，為25個中六即將畢業，來自13間非名校的學生，提供暑期實習。（廖雁雄攝）

同學透過計劃更了解工作喜好

剛升讀教育大學語文研究一年級的Echo，於暑假期間到房協實習，從事文書及導賞員工作。Echo表示，今次的工作機會讓她知道自己比較偏好從事對人的工作，「唔係坐喺度對電腦咁悶」，又認為透過實習能夠認識自己的興趣以及提升能力。雖然初頭擔心冇辦法勝任工作，但最後發現房協的同事都非常友善，「冇咩壓力，做得好開心」。

MWYO檢討去年計劃制定質素實習計劃指引

去年MWYO亦有舉辦專為中六生提供的暑期實習計劃，並在計劃之後進行檢討，於年底發表《中學實習計劃的重要性及發展建議》。報告內指出具質素實習計劃的指引，今年MWYO亦有參考相關指引。

以往不少大學都會為學生提供實習機會，負責研究的高級研究員黎卓然指，大學具資源為學生舉辦實習計劃，相反，中學生在這方面的機會相對較缺乏。故今次計劃針對非名校的學生，部份可能在中學畢業之後投身職場，「變咗冇經過大學實習，對準備職場上有缺乏」。他又指，透過研究發現即使成績一般的學生都能夠擁有良好的職場軟技能，甚至比起大學生更加肯學肯做，相信計劃對他們的生涯規劃及就業準備都有好處。

今年為企業新增講座 教如何與年輕員工相處

社區外展經理陳凱穎指，計劃會先了解同學工作興趣再作配對，透過汲取去年的經驗，今年計劃亦都進行部份優化措施。當中包括為企業提供培訓講座，讓年資較深的員工，了解如何與新入職的年青一代相處；另外亦到學校舉辦講座，讓同學深入了解工種上的實際工作。