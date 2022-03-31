葵青區參與式預算計劃結果出爐　牙鷹洲花園設行人路上蓋成首選

走在社區時，有沒有想過希望增加某種設施？相信不少人曾有這種想法，但礙於鮮有機會親身提出方案，一些可能對社區有用的想法因而石沉大海。有關注青年發展的組織早前在葵青區進行參與式預算試驗計劃，讓當區市民提出及設計他們想像中的方案，由專業人士輔助下共同完善方案後，市民再透過投票方式選出最貼近他們理想的方案。計劃讓市民透過直接參與財政資源分配過程，將他們的意見帶入社區。葵青區居民選擇的方案最近出爐，在牙鷹洲花園增設行人路上蓋列為首選項目。



參與式預算社區實驗計劃由MWYO青年辦公室與葵青區議會社區營造工作小組合作進行，以及與香港遊樂場協會協辦，由去年9月開始進行試驗計劃。計劃首次與區議會合作，提供渠道讓市民直接提出他們理想中的民生設施方案，並以100萬元作為設立地區小型工程預算，進行改善的位置是葵青區牙鷹洲花園。

有份負責計劃的MWYO青年辦公室社區及外展經理陳凱穎表示，選擇牙鷹洲花園作為試點，原因是花園已設立一段時間，有翻新需要，其地理位置及鄰近的港鐵站，亦是大部分居民每日的必經之路，與各方人士討論後，認為牙鷹洲花園是一個合適試驗的地方。

陳凱穎指，推行過程中，花了不少時間在區內各處擺街站，讓居民了解參與式預算的概念。整個計劃分為六個階段，包括先在街站向當區居民介紹計劃及集思廣益、有興趣的街坊提供初步方案、讓參加者與顧問小組進行討論、篩選入圍方案後，讓市民選擇心水方案、公布結果以及向區議會提倡最多人喜愛的建議。這次計劃主要讓葵青區居民、區內工作人士及學生參與。

陳凱穎指，推行過程中，花了不少時間在區內各處擺街站，讓居民了解參與式預算的概念。（MWYO青年辦公室提供圖片）

逾半提案者為學生 200多份提案中選出三強

進行街站宣傳後，計劃便進入提案階段，陳凱穎指當時收到400人，共271份提案，令人十分驚喜，她亦發現不少市民原來對如何令社區變得更好持不同意見，只是以往未必有渠道發表意見。逾200份提案中，有一半或以上的提案人是學生，陳凱穎認為藉着計劃可以讓他們感受如何參與社區。所有提案會交由不同專業人士如青年中心代表、校長、工程師、建築師等組成的顧問小組，協助居民深化建議及揀選入圍的七個方案。陳凱穎指，方案以對社區的創意度、可持續性、可行性及社會效益作為選擇準則，過程中，顧問小組亦會約見提案人，共同討論以及提供行政和業權等專業知識完善方案。

顧問小組最後把七個入圍方案進行網上投票，並列出三強。陳凱穎表示，原先安排了一連三日的社區展覽，把入圍方案詳細展出，惟因正值第五波疫情，展覽只能搬到網上進行，但仍然有超過2,000名市民進行投票，最終三強分別為增設行人路上蓋、改善渠務工程同及締造打卡主題。

三強方案將交予區議會、康文署及民政事務署參考

三強之中，有兩個方案均與雨天有關。增設行人路上蓋及改善渠務設施的方案均指出該路段在雨天時發生的問題，包括來回青衣城二期扶手電梯口至青敬路的路段每逢雨天便會變得濕滑，附近一帶亦會出現水浸情況，近年花園增設的明渠卻未能完全疏導雨水。締造打卡主題方案則由在青衣土生土長的大學生提出，他表示希望在自己的社區內可以有一個吸引其他區市民的打卡熱點，加上牙鷹洲花園有漁村元素，故建議以海洋為題締造一個更清新的花園。

MWYO青年辦公室研究員郭東旺認為這種協商式的建構社區方式，讓市民在專業人土的協助下共同討論及達成共識十分重要，可讓大眾以其他角度考慮當區市民所需。他表示，在最後三個方案出爐後，他們會把相關資料交由區議會、康文署及民政事務署，讓他們日後可作參考，亦希望待疫情放緩後到區議會進行會談，直接反映居民所想。郭東旺透露，計劃過程中亦曾與康文署及民政事務署代表溝通，他們對於參與式預算做法的回應正面及持開放態度。

郭東旺希望能把相關的做法延伸到不同範疇。他提到今年財政預算案提出將會撥出65億元作發展新的海濱長廊、休憩空間及改善海濱設施之用，便是使用參與式預算的好機會，例如讓市民共同參與及提出意見，有助展示每個區的獨特主題，增加人民風貌特色。