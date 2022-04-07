公屋改作隔離設施　準租戶嘆交屋無期失預算　團體促回應退場時間

本港早前爆發第五波疫情，政府於2月宣佈將三座新建公屋大樓改裝社區隔離設施，涉及皇后山邨第1座皇溢樓、第7座皇澄樓及荔景邨恒景樓共約3,000多個單位，希望協助切斷社區傳播鏈。有原定於今年3月入伙恒景樓的準租戶表示，本港目前已建成及啟用不少大型社區隔離設施，亦得知撥作隔離的新建公屋單位入住率低，但政府卻一直不知交屋日期，令他大失預算。有關注團體表示，現時政府已物色9幅土地興建社區隔離設施，近5萬個床位即將啟用，建議盡快回應公屋單位退場時間，以及考慮向受影響的準租戶發放津貼。



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40多歲的阿豪於2014年起輪候公屋，至去年底得知可入住荔景邨恒景樓一個360呎的單位，本來預計今年3月入伙，惟政府於2月宣佈將三座新建公屋大樓改裝社區隔離設施，令入住日期被逼延期。阿豪表示，現時一家四口居於約100呎的劏房，當得悉可「上樓」，便向業主表示不再簽新租約，亦沒有再繳交寬頻上網等費用，準備3月遷往新居，惟單位突然被徵用作社區隔離設施，令他們大失預算，「好無奈，一路等緊政府安排拎鎖匙，但到𠵱家都冇人通知幾時先入得去住，唔知等到幾時。」

阿豪坦言，政府近月建成了不少大型社區隔離設施，供確診者入住，而被改裝作隔離設施的新公屋單位卻入住率低，不明白當局為何不盡早交還單位予準租戶，「如果疫情嚴重，好多人入住，我哋就無話可說，但𠵱家疫情開始放緩，確診者亦有好多方艙醫院可以入住，點解唔體恤吓我哋班基層，盡快安置我哋呢？打工仔好難請假搞搬屋啲嘢，有確定日子就可以有個預算，𠵱家我個心日日都囉囉攣。」阿豪亦擔心復活節假期後一旦疫情反彈，交屋日期又變得遙遙無期。

建議向準租戶發放津貼

現時本港共有16個社區隔離設施，有團體認為相關設施已經足夠。葵涌劏房居民大聯盟成員潘詠珊表示，政府已物色9幅土地興建社區隔離設施，近5萬個床位即將啟用，應優先啟用為疫情而興建的配套，建議政府盡快回應公屋單位的退場時間。「𠵱家我哋收到至少5宗相關求助，佢哋有啲同業主斷咗租，有啲轉咗工，大失預算」，她認為若新公屋單位的隔離設施使用率不高，當局應盡快向準租戶回應退場時間，即使未能交屋，亦應提供相應措施及配套照顧他們的住屋需要。此外，她亦建議當局參考駿洋邨的例子，向準租戶發放津貼。香港01正就事件向房屋署查詢。

▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼

