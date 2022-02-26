疫情｜陳帆：公屋改裝隔離設施工程壓縮至10多日完成　料下周啟用

本港新冠肺炎疫情嚴峻，隔離設施不敷應用。運輸及房屋局局長陳帆今日（26日）表示，皇后山邨皇溢樓及皇澄樓，以及荔景邨恒景樓共約50多人的建築團隊，在2月14日得知三座大樓需要用作改裝成社區隔離設施，即擬備工作方案。他形容，團隊將原本需以月計的裝修工程時間，壓縮至10多日就完成；加上工程逾10萬個物流項目，包括床架、床褥、熱水爐、電視，引述同事指「改裝工程的複雜性與密集程度前所未見。」

陳表示，目前皇溢樓已於周四（24日）交予保安局作日後營運，而皇澄樓及恒景樓亦預計於日內交收，料隔離設施下周可投入服務。



陳帆今日於網誌中表示，房屋署的團隊在將三座新建公屋大樓改裝為社區隔離設施項目的首天，即聯同政府相關部門，包括政府物流服務署、機電工程署、政府資訊科技總監辦公室、保安局、食衛局等確定改裝設計方案，並同步開始改裝工程及訂購相關物資。

他指3,000多個隔離單位的基本配備包括燈泡16,000多個，包括床架、床褥、被舖及被套、床單、枕頭及枕頭袋、摺椅各10,000多件；熱水爐、電視、熱水壺、風筒、風扇、拖板各3, 000多個；還有衣櫃、衣架、摺枱、電視枱、擺放門口接收食物的膠椅、窗簾、浴簾、地拖、掃把等等清潔及日常用品，總共超過10萬件物品。

除了物流服務署連日火速訂購了大量物資，鑒於短時間大量物流對周邊道路及空間造成的壓力，為盡量減低對皇后山邨及荔景邨現有住戶的影響，房署亦盡量減少佔用公共空間及車道。房署與物流服務署連日協調，盡量理順貨運的時序編排，讓物資有序運送到各座大樓地下，並細分上落大樓的人流安排及電梯管制。

陳帆又稱，團隊其中一個最大挑戰，是社區隔離設施必須配備指揮部、醫療站、保安及清潔運作區和工作室。因此需要將皇后山邨地下約12,000平方呎、恒景樓約3,600平方呎的公用地方改裝，由零開始建立各部門的聯絡人名單，設計空間分配表、技術規格要求及與各部門協調用家的要求。

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房署借鏡火炭駿洋邨於2020年初改裝為臨時檢疫中心的經驗，將整個落實設計的過程壓縮至三日。陳承建商亦盡量配合，由接到任務的首天已起動進行基本改裝，與房屋署的建築團隊互相配合，邊做邊修訂。

他表示，在趕工的關鍵一星期，天氣突然轉冷，位於粉嶺的皇后山邨的溫度較市區更低幾度，「連續多天的氣溫徘徊在六、七度左右，每天都幾乎寒風有雨，而為趕工序，他們也不知錯過了多少次午餐、晚餐。」另外，當局亦安排了快速測試包給予職員及承建商每天檢測，盡力阻截病毒散播。

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