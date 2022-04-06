皇后山邨、荔景邨隔離設施停收新患者　議員料疫情無反彈可交還

政府早前徵用新落成的粉嶺皇后山邨第1座、第7座及葵涌荔景邨恒景樓作社區隔離設施，隨著疫情回落，隔離設施需求大減，民建聯立法會議員劉國勳表示，相關單位已沒有新患者入住，亦知悉政府有研究退場機制，但仍視乎本月初航班復飛、清明節假期過後，有否疫情反彈，當疫情放緩及可控，將宣布新安排。



▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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劉國勳在港台《千禧年代》表示，皇后山邨第1座、第7座及葵涌荔景邨恒景樓已停收新的染疫患者，早前已向政府發公開信，要求交還相關單位，以及同樣改作隔離設施的過渡性房屋，讓受影響居民盡快「上樓」。他稱，政府有研究退場機制，但仍要視乎本月初航班復飛、清明節假期過後，有否疫情反彈，相信當疫情放緩及可控，將宣布新安排。

參考以往火炭駿洋邨用作檢疫設施的安排，劉國勳估計清走相關設施、還原大堂改動的出入口、消毒等，需時約一個多月，但期望當局盡快公布確實交還時間表，讓受影響居民有時間準備。他指，當政府徵用消息一出，已接獲數百居民求助，部分人當時已退租、找了裝修公司及為子女轉校，但事出突然而大失預算，需要另短租單位無了期等待，甚至要捱貴租，故促請政府盡快交代詳情。

▼2月15日 政府公布將荔景邨恒景樓改作社區隔離設施▼

