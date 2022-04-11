曾帶幼子單車環島遊及流浪　非常爸爸自立門戶設兒童室內試車場

疫情下如何讓停課留家的孩子「放電」，相信是不少家長每天要面對的難題。育有四孩兼單車店負責人紀曉瑋，曾帶兒子到台灣踩單車環島及在香港流浪十天，他認為在疫情放緩之際，是一個好時機帶孩子多到戶外走走，既能陪伴孩子，亦能共同經歷種種新鮮事，發現子女鮮為人知的一面。紀曉瑋認為騎單車的過程，讓孩子學會駕御事物及提升自信心，日後遇上困難時，也不會輕言放棄。他鼓勵家長多帶子女到不同的戶外地方活動走走，故在其單車店內設試車場，希望助兒童尋得合適的單車。



Jollymap單車店由紀曉瑋於2014年成立，此前他與一般人無異，是一名普通打工仔，但一直有顆創業的心，8年前他毅然辭職，並開始尋找創業類型。把子女放在首位的紀曉瑋，希望日後的工作能結合小朋友元素，在一次為姪子選購滑板車時，發現坊間所提供給小朋友的車款很少，很難找到一輛合適的款式。

「當時我走遍全香港，發現小朋友嘅滑板車同單車嘅車款好少，上網買又怕貨不對版」。後來他自立門戶開店，引入更多車款，供父母及小朋友選擇。紀發現家長買單車前後均有不同情況出現，「啲家長睇完之後，唔知啱唔啱小朋友用，因為坊間好多單車店都冇位畀佢哋試踩。有啲買完之後，又唔知可以帶小朋友去邊度踩，而我嘅原意唔係想佢哋買完就算，係希望單車可以作為一個契機，等家長帶多啲小朋友出戶外活動」。

邀請港隊退役單車運動員開班

後來，紀曉瑋在單車店加入室內試車場及單車體驗館，並邀請港隊退役單車運動員開班教授單車技巧，孩子既能在場即時試踏，亦能參加課程，讓專業人士親身教導如何踏單車。此外，紀曉瑋更建立親子探遊平台，並利用兩個夏天的時間，前往25條路線及製作全港親子單車地圖系列影片，供家長有更多參考，與子女共同到訪各個好去處，以及推廣親子戶外遊。

自製全港親子單車地圖 鼓勵家長多帶孩子外出

「坊間好多嘅單車、行山片都係從成人角度出發，而佢哋當中列出嘅難度同花費時間，可能係對小朋友嘅雙倍，亦都未能滿足到小朋友嘅如廁同補給等需要」，紀希望製作影片，讓有興趣的家長作參考。而Jollymap在荃灣的分店便是以「香港真係好靚」為主題，店舖內其中一個展示板收到其他同好者投稿各處美景，吸引家長多帶小朋友出外走走，當中有不少地方是紀曉瑋和他的子女曾經到訪。

戶外活動讓孩子透過接觸更多場景擴闊視野，而踏單車則可與孩子一同欣賞沿途的景色。紀曉瑋認為「家長嘅陪伴對小朋友嚟講好重要」，例如孩子學踏單車時，如有家長共同參與，小朋友因得到父母的關注，會感到更安心，普遍更快上手。

香港有大量雙職父母，紀曉瑋希望家長不要忘記抽空陪伴孩子，因對他們的成長及健康十分重要，亦將會是伴隨孩子多年的回憶。（蘇煒然攝）

香港有大量雙職父母，紀曉瑋希望家長不要忘記抽空陪伴孩子，因對他們的成長及健康十分重要，亦將會是伴隨孩子多年的回憶，「除咗可以令佢留下一個開心嘅童年，亦可以透過戶外不能控制嘅因素，令親子學習到唔同嘅嘢」。