東涌單車停泊區荒廢逾20年　研改建遊樂場估算花費逾1300萬公帑

東涌有足球場毗連的單車停泊區荒廢逾20年，區議會早前向當局建議將其改為兒童遊樂場，動議獲得通過。康文署回覆指，初步估算工程總費用約為1,360萬元，而民政總署委託顧問公司進行可行性研究的費用則為28.4萬元，並將繼續進行其他籌劃工作，工程進展將定期向區議會匯告。惟地政處回覆指，暫未接獲政府部門就上述地段的撥地申請，如收到相關申請，會按照既定程序處理。



東涌有足球場毗連的單車停泊區荒廢逾20多年，區議會早前向當局建議將其改為兒童遊樂場，動議獲得通過。（離島區議員郭平facebook圖片）

離島區議員郭平早前向區議會提交文件，指曾於上屆任期動議將滿東邨旁的東涌足球場毗連荒廢逾20年的單車停泊區，改為兒童遊樂場，動議當時獲得通過，康文署亦曾於2020年5月22日派員到該地視察。郭平分別向康文署、地政處及民政事務總署查詢計劃進展。

離島區議員郭平指，康文署曾於2020年5月22日派員到該地視察。（區議會文件）

康文署回覆查詢時表示，初步估算涉事工程的總費用約為1,360萬元，而民政事務總署工程組於去年6月委託顧問公司進行可行性研究，顧問費用估算約為28.4萬元，署方指，待確實工程的可行性後，會繼續其他籌劃工作，包括進行設計及申請撥地等，有關工程進展將會定期向區議會匯報。離島地政處則表示，未有接獲政府部門就東涌足球場毗連的單車停泊區改為兒童遊樂場的撥地申請，如收到相關申請，會按照既定程序處理。

民政事務總署回覆指，顧問公司已於去年9月推行土地勘察工作招標程序，勘察工作於10月展開，待確實土地情況後，顧問公司會盡快推行完成可行性設計，署方的工程組亦會積極監督工程進展。