電動滑板車試行中大至科學園　運輸署：共用單車徑基本上安全

電動滑板車、電動單車及「風火輪」等電動移動工具雖逐漸流行，惟按現時法例被歸類為「汽車」，一直不獲批准使用，直至去年1月推實地試驗計劃，讓參加者首次「攞正牌」在路面上奔馳。

事隔一年，運輸署表示，經過之前的實地試驗，認為採取合適的技術及安全要求下，將相關電動移動工具，安排與一般單車共用單車徑，基本上是安全的。署方續指，將與科技園合作擬議推行先導試驗計劃，暫定由今年第二季起，為期6個月，在全長約3公里的港鐵大學站至科研路之間的單車徑，讓參與試驗計劃的人士，使用電動移動工具。



運輸署：電動移動工具行駛速度與一般單車相若

運輸署在2021年1月及2月曾分別於將軍澳及科學園近白石角海濱長廊的一段單車徑，推行電動移動工具實地試驗，參與計劃的市民，可使用獲批的電動移動工具。

事隔一年，運輸署向沙田區議會提交文件表示，分析實地試驗的結果後，初步認為在施加合適的技術及安全要求，例如最高行駛速度、最大重量及闊度限制、照明裝置、制動及停車裝置的情況下，發現電動移動工具的行駛速度、行駛時所需的空間及操作表現，皆與一般單車相若。署方續指，在技術上，電動移動工具與一般單車共同使用單車徑，基本上是安全的。

另外，署方亦於實地試驗期間，以問卷訪問了450位市民，了解他們對電動移動工具在單車徑上使用的接受程度。調查結果顯示，大約七成受訪者認為電動移動工具在妥善規管，以及施加安全技術要求下，適合在單車徑上使用。

是次先導計劃對電動可移動工具的要求（運輸署文件）

試驗計劃暫為期6個月 涉單車徑全長約3公里

運輸署表示，希望進一步了解電動個人移動工具於單車徑作短途代步的情況，以助日後規管，故與科技園合作，推行先導試驗計劃，暫定為期6個月，由今年第二季開始，範圍為港鐵大學站至科研路之間的單車徑，全長約3公里。文件指，參與計劃的電動移動工具需備有運輸署發出的許可證，具有效照明裝置，以及制動和停車裝置。參與者亦需配戴單車安全頭盔，使用時速度不可超過時速25公里。

是次試驗計劃的路線（運輸署文件）

運輸署強調，已登記計劃的參加者及已獲發車輛許可證的電動移動工具，須在指定的日期和範圍內使用，否則均屬違法。署方稱，會審視先導試驗的經驗及實地試驗結果，以助進一步制定相關規管架構細節。