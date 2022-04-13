元朗丹桂村綠化帶擬建7幢公營房屋涉6720伙　2030年起分階段落成

根據房屋委員會最新數據，一般家庭輪候公屋長達6年，刷新23年來的紀錄。房屋署最新文件顯示，政府擬於元朗丹桂村配水庫附近一幅前「綠化地帶」，發展公營房屋，將會分三期興建7幢住宅，預料可提供6,720伙，2030年起分階段落成，較早前預計少680伙，亦遲兩年竣工。



政府2017年公布，在元朗丹桂村配水庫附近一幅面積約10.6公頃的「綠化地帶」，殺村改建公營房屋，項目原訂發展7座公營房屋，可提供7,400個單位，以容納2.06萬人，預料在2028年分階段入伙。

最新文件顯示，項目位於丹桂村南食水配水庫以西，將會以約6.5倍地積比分三期發展，首兩期均會興建兩座共40層高的住宅大樓，分別提供1,770和2,120個單位，而第三期則會興建三座52層高的住宅大廈，涉及2,830個單位，換言之三期發展合共提供約6,720伙，可容納約18,150人，較原先計劃少680伙，可容納人數少2,450人。整個發展預料會在2030至2031年分階段落成，亦即較最初計劃遲至少兩年。

三期項目會分階段興建小學、幼稚園、零售設施、濕貨街市及公共運輸交匯處等，而首兩期亦會附設社福設施，包括嚴重弱智人士宿舍、展能中心、長者鄰舍中心、長者日間護理中心和安老院舍。

另外，土木工程拓展署表示，須就發展徵收23.6公頃政府土地，目標在今年下半年向立法會申請撥款，預料年底可動工，工地平整工程預料約於3年後可分階段完成，將可於2026年將土地交予房委會建屋。基礎設施工程則於擬議公營房屋發展入伙前完工。

由於用地前身屬於「綠化地帶」，土拓署初步估計，約3,000棵樹會受工程影響，其中有2,530棵樹須移除。受影響的樹木有5棵屬於受關注的樹木，但沒有已登記的古樹名木，土拓署指，有關樹木的健康、形態、觀賞價值等均為一般或差，移植成活率低，故建議移除。