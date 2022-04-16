DSE如期開考　考生嘆疫境備戰壓力大：補課操卷學習氣氛大不如前

「中學文憑試維持4月22日開考……」

「新增2777宗確診，111人染疫死亡……」

「抗疫的士將接載確診檢疫考生往竹篙灣……」

隨着第五波的疫情開始回落，教育局局長楊潤雄日前宣布香港中學文憑試（DSE）將會如期在4月22日開考，並且會設特別考場於竹篙灣隔離中心予須檢疫或確診但健康情況許可的考生應考。距離DSE開考不足一星期，一眾考生年紀輕輕便要面對重重波折，他們當下的心情是怎樣，對未來又有何規劃？MWYO青年辦公室（下稱：MWYO）紀錄了其中一位今屆文憑試考生的心聲。

撰文：MWYO 青年辦公室傳訊經理黃清兒



距離DSE開考約一星期，有應屆考生坦言心情緊張，自信低落。（istock）

19歲的小龍是應屆文憑試考生，除了必修科之外，更修讀旅遊與款待及體育科，他坦言此刻心情緊張，自信心亦大受影響，「因為太久沒有回到學校、接觸校園，令自信心也降低。」 小龍嘆道，平日只能依靠Zoom補課、操練考試卷，學習氣氛大不如前。加上早前有不少關於DSE的報導、傳聞，不知孰真孰假，考生都感到無奈，「之前有傳聞指DSE會延期，或者改用校本評核等方式，考生聽到了這些消息會感到徬徨，希望盡早得知細節，到近日考評局落實考期，我才放下心頭大石，可以安心溫書。」

考試安排遲遲未落實 考生出現焦慮情緒

近日有調查發現，過去的三月份，有36％的受訪考生壓力指數達到9至10分，屬於「極大壓力」的狀態。小龍亦形容自己跟不少文憑試考生一樣，壓力一天一天增加，甚至出現焦慮不安等負面情緒。面對考試日要「先檢測、後應考」的安排亦憂心忡忡，一旦不能應考，無疑是種遺憾。幸好，班上同學感情要好，疫情下不忘互相支持，校長、老師的打氣說話，亦成為小龍前進的動力，「當初同學都覺得上Zoom課堂的作用不大，容易分心所以變得很懶散。後來校長、副校長會特意加入Zoom課堂鼓勵我們，叫我們不要放棄，還是有機會考獲好成績，就這樣，同學就會重新提起精神，不想辜負他們的期望。」 除了校長及老師的鼓勵外，學校亦有為考生提供學習以外的支援。「學校上月有派發防疫包給學生，裏面有口罩、文具等，我們也覺得很溫馨，起碼感受到學校撐住我們。」

在家學習是疫情下的新模式，老師和學生都需要時間適應。同時，不是每個家庭都有足夠的設備和空間讓學生能夠輕鬆學習。2020年疫情初期，香港賽馬會與香港青年協會和香港小童群益會合作推出「在家學習網寬支援計劃」，向十萬名來自基層的中小學生提供兩個月的免費流動數據，支援停課期間的網上學習，惟有些基層學生缺乏相關設備，難以受惠。對於準備文憑試，需要經常操練考試卷的小龍，他謂實體的考試卷始終感覺不同。「補課通常都是做考試卷，老師會預先給我們電子版，但大部分同學家中都沒有打印機，無辦法列印試卷，只能對着手機的電子版，跟真實拿起試卷感覺不同。」

總結過去三年的高中生涯，小龍總離不開「與Zoom結伴」的日子，亦未能盡情享受校園生活。小伙子形容這段期間，自己在逆境下不斷前進，環境縱使艱難，但當中也有不少得着，「我覺得過去幾年的疫情磨練了自己的心態，即使疫情下不能回校上課，你依然要為DSE去努力奮鬥，抗逆能力隨之提升。」

小龍希望大學能升讀工商管理系，未來在互聯網平台闖一番事業。（istock）

「疫」境下抗壓力提升 未來希望進攻電商市場

MWYO在2020年曾經發表《香港青年抗逆力政策研究》並建議政府將「社交及情緒能力」列入主要的教育目標，從政策入手提升學生抗逆力，長遠更有效推動全人發展。面對將來的種種未知，小龍依然充滿信心，他又期望可升讀工商管理學系，未來在互聯網平台闖一番事業，「我打算攻讀工商管理，因為近年我曾嘗試創業，也有做電商的經驗，當初只是貪好玩，希望可以憑自己雙手賺錢，後來就去跟廠商談合作，然後在網上平台做買賣，賺取差價。」

內地的電商平台、直播帶貨等網紅經濟近年發展蓬勃，小龍亦有考慮將來到內地升學，甚至創業。「內地的電商現時處於紅利期，發展潛力很大，在香港做電商，無論在多少的平台銷售，最終只能接觸七百萬人口，相反內地龐大的人口，將會帶來更多的商機。」近年，不少港人都抗拒到內地工作和生活，擔心未能融入當地文化，但小龍卻有另一種看法，「好像我剛剛說的，過去三年的磨練，提升了我的抗壓力、磨練了我的心態，我深信抗壓能力變強以後，可以幫助我適應文化差異等問題！」

小伙子長大了，在世事難料的森林，尋覓理想事……縱使不容易，但願他們在四月底的那個賽場上，能夠保持拼勁、繼續挑戰自己。