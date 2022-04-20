港鐵小蠔灣車廠第一、三期料建4280伙公營屋　最快2030年落成

港鐵小蠔灣車廠上蓋設計規劃去年曝光，將會分四期發展，首三期會率先動工，涉及56幢住宅大樓，合共能提供1.5萬伙，當中4,280伙屬公營住宅單位。

房屋署最新文件顯示，第一期和第三期的公營房屋發展，擬建7幢住宅大樓，介乎40至45層高，合共能提供約4,280個單位，兩期均遠離港鐵小蠔灣站和臨海用地，發展密度亦較高，預料第一期會在2030/31年落成，第三期則遲近10年，最快在2039/40年落成。

另外，位於東涌東擴展區的第114區和117區，預料會在2024年底動工，興建合共8幢公營房屋，提供約5,210個單位，最快2029年落成。



房屋署最新文件披露，小蠔灣車廠用地第一及第三期公營房屋發展計劃的細節，兩期的總樓面面積合計不超過21.4萬平方米，高度限制為不高於主水平基準以上168米，平台下會預留兩層作停車場和社會福利設施。

在住宅發展方面，當中第一期佔地約2.11公頃，將會由平台起計，興建4座45層高住宅大樓，預料能提供約2,900個單位，以容納約7,830人；第三期的公營房屋則佔地約1.06公頃，將興建3座約40層高住宅大樓，將能提供約1,380個單位，以容納約3,730人。

港鐵小蠔灣車廠上蓋的公營房屋發展，第一期將興建4座45層高住宅大樓，預料能提供約2,900個單位；第三期則會興建3座約40層高住宅大樓，將能提供約1,380個單位。（文件截圖）

根據小蠔灣車廠公私營房屋發展計劃位置圖，臨海和鄰近港鐵小蠔灣站的用地，均撥作港鐵私人住宅和商業發展項目，而今次文件提及的第一和第三期公營房屋用地，則鄰近將撥作公營房屋發展的第四期，離港鐵站和公共交通交匯處最遠，而且單位遠離海邊，但由於公營房屋較臨海的住宅高，高層住戶仍有機會可遠眺海景，至於第四期公營房屋則是位處臨海用地，預料居民可享海景，但卻是離港鐵站最遠。

文件指，港鐵將會分階段建造上蓋平台，工程完成後，便會將兩期用地交予房屋委員會興建公營房屋，預計第一期期公營房屋工程最快可於2030/31年落成，第三期則會在2039/40年落成，較第一期遲近10年。

另外，鄰近港鐵東涌東站的東涌第114區和117區亦有新進展，兩區均會以最高總地積比6.9倍發展，各興建4座33層高的住宅大廈，前者將會興建2,550伙公營房屋單位，以容納約6,950人，後者則涉及2,660伙，可容納7,200人。

兩區均會設有社福設施，包括幼兒中心、日間社區康復中心、長者日間護理中心及嚴重殘疾人士護理院等，亦會設有2,000多平方米的零售設施。

土木工程拓展署正就為有東涌新市鎮擴展區進行填海及基礎設施工程，預料2024年第三季可將兩幅用地交予房委會建屋，預料最快2029年竣工。