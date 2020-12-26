林鄭月娥：小蠔灣車廠6000個公私營單位　料於2030年起陸續入伙

行政長官林鄭月娥在《施政報告》公布，政府已就港鐵小蠔灣車廠用地上蓋發展制訂了分區計劃大綱圖，根據最新評估，可望在中長期提供約20,000個單位。 她今日（26日）視察港鐵小蠔灣車廠發展項目，指小蠔灣車廠發展偏重公營房屋，將佔整體供應約一半。首批約6,000個公私營單位可望於2030年起陸續入伙。

行政長官林鄭月娥今日（十二月二十六日）到訪港鐵小蠔灣車廠，了解該處未來的房屋發展計劃。圖示林鄭月娥（左四）聽取港鐵公司物業及澳洲業務總監鄧智輝（右一） 介紹港鐵小蠔灣車廠用地上蓋發展。旁為運輸及房屋局局長陳帆（左二）、發展局局長黃偉綸（左三）及港鐵公司行政總裁金澤培博士（左一）。 （政府新聞處圖片）

林鄭月娥今日在運輸及房屋局局長陳帆及發展局局長黃偉綸陪同下，到訪港鐵小蠔灣車廠，聽取港鐵公司董事局主席歐陽伯權及行政總裁金澤培及其他港鐵公司代表介紹該處未來的房屋發展計劃。

林鄭月娥在《2020年施政報告》公布，政府已就港鐵小蠔灣車廠用地上蓋發展制訂了分區計劃大綱圖，根據最新評估，可望在中長期提供約20,000個單位，當中約一半是公營房屋。她稱，這是繼上世紀80年代的港島線康山發展後，40年後另一個利用鐵路設施上蓋發展提供公營房屋的鐵路項目，「突顯本屆政府加大公營房屋供應的決心。」她指，相對當年康山發展項目中公營房屋只佔整個項目房屋單位約四分之一，小蠔灣車廠發展更偏重公營房屋，將佔整體供應約一半。首批約6,000個公私營單位可望於2030年起陸續入伙。

行政長官林鄭月娥今日（十二月二十六日）到訪港鐵小蠔灣車廠，了解該處未來的房屋發展計劃。旁為港鐵公司董事局主席歐陽伯權博士（前排右一）、行政總裁金澤培博士（前排左一）及車務總監李家潤博士（前排左二）。 （政府新聞處圖片）

林鄭月娥表示，房屋是香港眾多問題的癥結，而房屋問題核心是建屋土地不足。本屆政府除了全力推進土地供應專責小組建議的八個土地供應選項外，亦全面檢視現有公共設施用途，落實「一地多用」的發展模式。她稱，小蠔灣車廠佔地30公頃，通過嶄新規劃，發展潛力極大。雖然在運作中的車廠進行上蓋發展，需要克服不少技術挑戰，她感謝港鐵公司為推進項目做了大量前期工作，有關部門將全面配合，務求令項目盡早動工，進一步增加未來的公營房屋供應。

林鄭月娥早前公布政府已覓得興建316,000個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足2020年《長遠房屋策略》報告中未來十年的公營房屋單位需求，上述土地並未包括小蠔灣車廠發展項目。