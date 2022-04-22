逾百年英式舊古蹟活化後首試業　特首：發展與保育之間取平衡

前身為舊牛奶公司高級職員宿舍的135年歷史建築薄鳧林牧場，經活化後今日(22日)起試行開放予公眾預約參觀，特首林鄭月娥今日（22日）到訪一級歷史建築在第四期活化歷史建築伙伴計劃下的活化情況，以及項目為社區提供的服務，她稱活化歷史建築伙伴計劃已成功活化22幢政府擁有的法定古蹟及歷史建築，期望計劃延續及傳承香港獨特多元文化風貌。



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前身為舊牛奶公司高級職員宿舍 1887年落成

屬於於發展局第四期活化歷史建築伙伴計劃的薄鳧林牧場，前身為1887年建成的舊牛奶公司高級職員宿舍，09年12月獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築，至2015年香港明愛獲選為活化該舊宿舍，並特意以薄扶林的古名命名。該牧場本月22日起試業，巿民必須預約參加導賞團，才能入內參觀活化成博物館的宿舍主樓，以級設有烘焙和乳製品工作坊、餐飲區的新建副樓。

特首林鄭月娥今日在發展局局長黃偉綸陪同下參觀薄鳧林牧場，聽取負責推展這活化項目的香港明愛代表介紹項目背景，包括如何在活化過程中既符合現時《消防條例》及無障礙設計的要求，亦保存這幢歷史建築的原有特色，例如原有的圓形通風窗戶和壁爐等，並按地理環境設計提升公眾參觀體驗。

她並與在場的薄扶林村村民交談，了解到村民如何由策劃、資料搜集以至營運與明愛合作，將舊牛奶公司以至薄扶林村的文化和歷史連繫起來。

共22幢法定古蹟及歷史建築獲活化

林鄭月娥表示，政府一直致力打造香港成為更宜居、更怡人的城市，並力求在發展和保育兩者之間取得平衡，其中2008年推出的活化歷史建築伙伴計劃一直擔當重要角色，至今已成功推出了六期，涵蓋共22幢政府擁有的法定古蹟及歷史建築。計劃結合政府和民間力量，將一個又一個的法定古蹟或歷史建築改建成為獨特的文化地標，為舊建築注入新生命，同時為社區帶來經濟和社會裨益。

她又感謝多年來協助政府評審項目建議書的保育歷史建築諮詢委員會和努力營運各活化項目的非牟利機構，認為廣大巿民對活化項目的支持是文物保育工作的一大動力，期待活化歷史建築伙伴計劃促成活化更多法定古蹟及歷史建築，傳承香港的獨特多元文化風貌。