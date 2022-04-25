東涌永久公眾街市落成無期　調查指85%受訪居民感極失望

食物及衞生局去年6月宣佈在東涌富東街興建臨時街市，預計今年第四季落成啟用。有團體就東涌臨時街市進行第三輪意見調查，在3月18至4月8日期間進行網上問卷調查，成功收集357名東涌居民對臨時街市落成進度、檔舖類型等意見及期望。調查結果顯示，仍有63%受訪者表示不知道東涌臨時街市即將啟用，另有超過九成受訪者認為有急切需要在區內興建永久公營街市，另有 85%受訪者認為永久街市進度落後及非常落後，令他們極為失望。



調查結果顯示，東涌臨時街市已落實興建近一年，仍有63%受訪者表示不知道東涌臨時街市將於今年第四季落成啟用。（監察公營街市發展聯盟提供圖片）

東涌社區發展陣線、監察公營街市發展聯盟早前就東涌臨時街市議題進行第三輪意見調查，了解居民就臨時街市落成進度、檔舖類型、街市管理、檔位競投方式及公眾諮詢的意見、期望及擔憂。

逾6成受訪者不知臨時街市年底將啟用

調查結果顯示，東涌臨時街市已落實興建近一年，仍有63%受訪者表示不知道東涌臨時街市將於今年第四季落成啟用，而對於臨時街市如期落成，超過4成受訪者感到非常沒有信心及沒有信心。就政府興建臨時街市的諮詢及提供資訊方面，近67%受訪者認為非常不足夠及不足夠。

團體指，據悉食環署計劃東涌臨時街市將仿傚天水圍天幕街市採用新管理模式，由署方管理租金及租約，外判私人管理公司負責日常管理運作。惟調查發現近57%受訪者認為應歸由食環署全權管理，至於贊成採用混合管理模式的則僅佔近3成。86%受訪者表示非常擔心及擔心街市攤檔會被連鎖及集團式壟斷，近9成受訪者表示非常同意及同意街市攤檔的競投方式，應由價高者得改為抽籤方式，避免有人壟斷檔位及抬高租金價格。

東涌社區發展陣線許卓琳表示，政府由公佈興建臨時街市至今仍欠奉公眾諮詢，居民由選址、設施配套、檔位數目及種類等均未能參與，區內亦缺乏臨時街市的資訊接收渠道，令居民不了解臨時街市。調查中有近8成居民表示希望增加熟食檔位，應付附近學校及居民的需店，以及帶旺街市人流。受訪者亦建議可增加士多、五金店等，提供更多元化的消費。

團體指，據悉食環署計劃東涌臨時街市將仿傚天水圍天幕街市採用新管理模式，由署方管理租金及租約，外判私人管理公司負責日常管理運作。惟調查發現近57%受訪者認為應歸由食環署全權管理，至於贊成採用混合管理模式的則僅佔近3成。（監察公營街市發展聯盟提供圖片）

居民對私人管理公司不信任 憂物價及租金持續高企

東涌社區發展陣線吳玉英指，區內現時有4個街市，均由私營承辦商承包，主要為集團式經營，街市壟斷情況嚴重，故居民對私人承辦商的信心低落，擔心如臨時街市交由外判承辦商營運及管理，會無法改善目前租金貴、物價高及選擇少的情況。吳玉英建議，食環署必須確保租務由署方全權負責，以確保維持在合理水平，亦應監察檔戶的經營情況，來決定是否與他們續約，切勿假手於外判商。她亦建議署方勿須有嚴格機制監察外判商，亦應提供足夠的公開渠道，讓居民及檔戶就外判商表現反映意見，以及作出投訴。

促改以抽籤代替價高者得方式競投檔位

聯盟表示，過往監察街市競投時，發現若以價高者得的競投方式進行，會有人利用不同的競投漏洞，阻礙其他有意的散戶進場，如抬高攤檔租金價格及壟斷競投配額，影響競投公平性。監察公營街市發展聯盟吳天楠指，若以抽籤及提供額外名額予區內居民，可減少既得利益者及集團壟斷街市營運的情況，增加基層中標機會，亦可支援區內就業。吳形容，東涌基層市民眾欠，加上疫情打擊經濟，建議進一步提高居民有額外抽籤名額的檔數比例。

至於東涌永久公眾街市，政府於2018年落實選址在東涌港鐵站旁的交通交匯處，但至今仍需等待進一步技術可行性研究及評估完成後才可確定，落實之日遙遙無期。東涌現時正進行擴展計劃，預計2024年會有首批居民入住可容納14.5萬人口新擴展區，區內總人口將會大增至26.9萬。如根據09年4月修訂前的《香港規劃標準與準則》，以人口為參考基礎的公眾街市規劃準則指出，每55至65戶家庭設有一個公眾街市檔位，或每1萬人設有約40至45個檔位，即東涌擴展區完成後，需有1,076至1,210個檔位才足以應該區內需求。而調查顯示，逾9成受訪者認為有急切需要在區內興建永久公營街市，亦有85%受訪者認為永久街市進度落後及非常落後，令他們極為失望。吳天楠形容，現時東涌永久街市進度大落後，但區內有急切需要，促請署方盡快在市中心及擴展區興建大規模的永久街市。