屯門時代廣場殘廁太細、客戶服務櫃枱太高　屋宇署命令修改

全港商場都設有無障礙設施，方便殘疾人士出入，不過即使有設施都未必合乎規格。政府今日（29日）公佈的憲報，刊登公告，指屯門時代廣場南翼各層的殘廁不合規定，客務中心櫃枱亦太高，命令修正。

《香港01》記者到過屯門時代廣場視察，發現南翼一樓的殘廁除面積較小以外，亦不太容易找到，需要先到室外地方，再走一段路程，指示略嫌不清晰。



憲報的公告指出，屯門時代廣場南翼的所有層數的殘廁都有問題，其中一樓問題最多，包括兩格廁所的內側門都欠缺握手杆、面積少於1.5米乘1.75米，有一格的牆壁至廁所中間寬度多於420毫米。

按記者觀察，廁格的確較一般細，而前往的路程亦相對遙遠。按商場路牌指示，先要離開商場室內範圍，到環境頗混亂的貨車上落區，之後就沒有指示，記者尋找一段時間，在十數米外的轉角終發現廁格。

商場的二樓和三樓的殘廁都有問題，二樓的廁格內，摺合扶手高度從牆壁放下時，離地面超過750毫米，而商場3樓兩個殘廁廁格的摺合扶手長度亦少於750毫米。

除了廁所，商場的客戶服務櫃枱亦不合格，位於商場3樓的公共服務櫃枱高度，距離地面亦超過750毫米。該櫃枱呈V型，兩面高度均及胸，若坐輪椅到櫃枱前，客戶服務人員未必可以看見。

客戶服務櫃枱高度逾一米，不合符少於750毫米的要求。

屋宇署要求，30天內需要展開修改工程，並於60日內完成，須達到建築事務監督滿意的度。

屯門時代廣場為恒基兆業豁下商場，《香港01》已向其查詢。按網上資料，商場於1988年建成，並在2012年完成翻新。