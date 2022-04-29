教職員染疫人手不足　深水埗區小學設自動售賣機派物資

本港疫情今年第一季轉趨嚴重，社會各界面臨嚴峻挑戰，學界方面更是首當其衝，除了學生學習、老師教學，學生及家長的日常生活都大受影響。其中深水埗區是第五波疫情重災區，有小學為了支援受疫情影響的學生及家庭，想到用自動售賣機來派發物資。該校校長表示即使疫情過後，學校仍會繼續探討智能自動售賣機在校內應用的可能性。



校長表示，即使在疫情過後，學校仍會繼續探討智能自動售賣機在校內更多應用的可能性。（聖公會基福小學提供圖片）

400戶學生家庭受惠自動售賣機服務

位於深水埗、長沙灣區的聖公會基福小學，位處第五波疫情中的重災區，學生家庭面對感染及圍封問題，後來學校又有教職員染疫，令校方面對不少挑戰。奈何防疫物資到位後，卻因教職員染疫而人手不足，而且面對面的接觸會增加感染風險，令校方進退維谷。

幸而校務處同事靈機一觸，提出以自動售賣機去處理物資派發的工作，校方便立即聯絡坊間不同的自動販賣機供應商，希望獲得協助。其中Million Tech萬碧發展有限公司得悉聖公會基福小學的需要後，以低廉的租金為校方提供一站式服務，包括硬件設備安裝、軟件開發、後台支援、產品運輸，以至換領流程等等。

聖公會基福小學朱偉基校長坦言：「我相信這些服務都不是我們所支付的租金可以抵消的，我深深感受到Million Tech也是希望在疫情肆虐下，不計成本地為香港盡力做一點事。」整個行動合共幫助了超過400戶有需要的學生家庭，讓他們透過智能自助售賣機，毋須面對面接觸仍可領取物資，解決了抗疫物資上的燃眉之急。

未來可在學校應用於不同範疇

而除了防疫物資外，校方眼見大部分學生的家庭經濟狀況都不好，屬於「手停口停」階層，於是亦盡力提供一些實質的支援，透過聖公會、坊間友好機構、社區私營商戶等，籌集了食物、現金劵，甚或現金援助。而在減低染疫風險的前提下安排派送物資，智能自動售賣機可謂大派用場。

朱校長表示，即使在疫情過後，學校將會繼續探討智能自動售賣機在校內應用的可能性，因它可以減少人手操作、減少接觸，例如派發缺席學生的功課、派發小組活動或興趣班配套的物資等等。

Million Tech創辦人謝小江表示，在近兩年疫情影響之下，本港零售業出現了更多自動販售、無人商店的需求，這種以軟件配合硬件的「機械自動化」，是未來智能都市發展的一大主題，也是公司重點發展項目之一。他又指，很榮幸公司能夠參與聖公會基福小學今次的抗疫支援行動，實踐了為學校提升智能自動售賣機的「價值」。他深信，智能自動售賣機將來能夠應用於學校不同範疇，例如透過問答遊戲方式，再根據學生得分派發獎品。