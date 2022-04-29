屯門藍地擬闢地下採石場　穩定石材供應　港府料可用15至20年

藍地石礦場是本港現時唯一運作中的石礦場，合約將於2023年結束。政府計劃將採石工作「地下化」，於屯門藍地開闢地下採石場，維持本地石材穩定供應。相關工程暫定2024或2025年施工，工程為期1至2年，料地下石礦場將運作15至20年，直至岩石儲備盡耗。



根據土木工程拓展署文件，發展地下岩洞空間是中長期供應土地方法之一，此造地方法亦可產生大量高質量岩石。根據系統性全港土地研究，現有藍地石礦場及其相連的山坡，基於其地質環境及其他工程考量，十分適合用作推行地下採石場先導計劃。

疫情曾阻內地石材進口 土拓署形容項目有迫切性

土拓署指，2020年初爆發新冠肺炎，導致由內地進口的岩石短缺，對本港建造業造成一定影響，為加強本地危機準備，存在一定迫切性推行計劃，維持本地石材穩定供應。

營運期間，政府將會以爆鑽法方式挖掘岩石，工序包括岩石鑽採、裝置炸藥、爆石及移除已爆破岩石。已爆破岩石會在工地內壓碎至大小合適的石料，部分石料會於岩石加工區的混凝土及瀝青配料廠進行加工，然後運送至其他工地。

運作期間有潛在塵埃影響

在空氣質素影響方面，地下採石工程涉及多種產生塵埃活動，包括爆破、挖掘、棄土處理、運送石料、運送原材料及產品而進出工地的貨車和運油車，故運作階段將有潛在塵埃影響。在製造瀝青過程中，烘乾及混合步驟需要柴油燃燒器產生的熱能，燃燒燃料產生過程亦會排放氮氧化物、二氧化硫及空氣懸浮粒子。

文件亦提出緩解措施建議，包括在運作階段，使用炮門進行地下爆破，而空氣經通風系統的防治措施處理後才排放；同時要頻密灑水，尤其是在易生塵埃的施工區，和靠近空氣敏感受體的區域；並用不透氣布，覆蓋室外挖掘區或易生塵埃的物料堆放區，或在其表面灑水以保持整個表面濕透等。

在陸地生態影響方面，施工及運作階段，地面工程不會對有存護價值地點，如大欖郊野公園及自然保育區，以及水體帶來直接影響。但於藍地採石場邊緣的岩洞進出口工程，會造成約0.6公頃植林區和約0.2 公頃灌木叢的潛在永久損失。

文件又建議，會在項目工地和大欖郊野公園之間提供緩衝區，透過設計階段仔細規劃及良好施工方法，減少對生態影響。

至於景觀及視覺方面，由於項目位置地勢較高，位於北部和西部的一些視覺敏感受體可看到部份工地，在施工階段及運作階段，視覺影響是不可避免。因此，工程擬為地面的構築物加上具美感建築設計，增強景觀及視覺景象特色，及在削坡上提供美化措施。