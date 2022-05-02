大埔區議會副主席懸空4個月　周二區議會大會料受規定限制流會

區議會疫下停擺多個月，近月疫情放緩後陸續復會，惟明日（3日）舉行的大埔區議會大會預料流會。大埔區議會副主席一職，自劉勇威宣布辭任後懸空達4個月，至今仍未有人提名上馬，區議會主席毛家俊證實經協商後仍未有人主動請纓，區議會大會按規定無法正常舉行，強調相關議程會按不同情況推進，相信不會影響地區事務。



區議會大會須有正副主席在場

根據《區議會條例》，每個區議會大會必須有正副主席在場才能舉行會議，但自從劉勇威去年底以希望讓更多人有主持議會的實戰經驗為由，宣布主動退任，副主席一直懸空。按照規定，若有任何一名區議員競選主席或副主席，必須取得1名區議員動議、2名區議員和議，便能進入競選程序。主席毛家俊證實，至今暫時未獲秘書通知有人主動報名，相信明日區議會大會很大可能受制於法例限制，被逼宣布流會，直至選出新一任副主席為止。

毛家俊表示，曾向建制派及民主派區議員協商，明言只要取得足夠提名便可主動請纓，最終有區議員未能取得足夠提名，他認為或有人對目前競選程序有疑慮，最終沒有報名，對此表示理解。

大埔區議會主席毛家俊指至今仍未有人競選副主席一職。(資料圖片)

未有人取得足夠提名競選

他表示，雖然區議會大會無法如常舉行，但已有兩手準備「兩條腿走路」，若然是沒有爭議的議程，他便運用主席權力透過傳閱文件方式讓各區議員審閱，如沒有大問題便一致通過。其餘有爭議性的議題則透過委員會進行討論，再按照各人的意見修改或完善後投票通過，相信不會影響地區事務的推進。根據現時區議會會議流程，區議會大會若明日流會，下一個會議便是本周五（6日）舉行的交通及運輸委員會。

大埔區議會經過多名區議員請辭及被取消資格後，目前只剩下8名區議會在任，當中兩人為當然區議員。