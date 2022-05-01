南華會申建電競體育館　居民轟未諮詢先申請　憂加重區內交通負荷

南華體育會早前向城規會申請在加路連山道88號興建一幢九層高的綜合體育館，當中五層用作電競館，旋即引起附近居民、醫院及學校反響，趕在周二（3日）前向城規會遞交反對意見書，料多達200多份。立法會議員陳家珮證實有居民投訴南華會提出規劃時未有進行區內諮詢，居民後知後覺，擔心一旦落實，會演變成每年舉辦的七人欖球賽般經常性發生交通擠塞，冀城規會多辦諮詢會，讓各界達成共識。



體育館樓高九層 當中五層用作電競項目

南華體育會是次計劃發展的地皮，佔地約56,846平方呎，地方呈長方形，擬以地積比率4.325倍，發展一幢樓高9層的綜合體育館，用途包括康體文娛場所（電競館）及附屬食肆及商店及服務行業，落成後總樓面約245,854平方呎。據項目圖則資料，綜合體育館內有多處地方均用作與電子競技（E-SPORTS）有關用途，佔約5層，分布在地下至二樓、四樓及五樓。而五樓至八樓中央位置為一個大型體育館，兩側預計提供觀眾席等設施。公眾可以在5月3日前向城規會提出意見。

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引居民、醫院、學校反響 憂經常性塞車

據了解，南華會規劃圖在報道曝光後，引發附近居民的強烈反響，包括大坑道、東院道、加路連山道等居民，擔心區內交通要道彎多路窄，每逢舉辦大型比賽如七人欖球賽事，均會造成附近一帶交通大擠塞，若電競館項目一旦落實，勢必加重區內交通負荷，就連區內醫院及學校亦對有關規劃頗有微言，有居民坦言對該幢體育館的設計不表欣賞，「白白灰灰、正正方方好似一副豎起的棺材板咁。」各方先後趕在城規會諮詢期完結前提交反對意見書，料超過200份。

立法會議員陳家珮證實，收到多名灣仔區及大坑道居民就南華會興建綜合體育館的外觀及交通問題表達意見，他們無法預計電競館帶來的人流及交通流量，「大坑居民習慣嗰度多年來旺中帶靜，𠵱家無端端多嚿嘢，未來唔知有幾多人嚟。」而發展局擬傾向簡化城規會諮詢流程，若一開始居民便對電競館存在誤解，倉卒落實興建只會引起爭拗，「一搞電競比賽就有居民不斷打九九九投訴搵警察，到時係雙輸。」

立法會議員陳家珮收到不少居民投訴南華會計劃興建體育館時沒有做好區內諮詢。(資料圖片)

陳家珮表示，以往曾到訪數碼港Cyberport舉辦電競中型比賽，比賽主持、選手連同觀看人數達到200至300人，認為若要配合未來體育發展興建大型電競館場地，需平衡交通、地理位置及場地面積，原則上不反對南華會在上址興建綜合體育館，但前提是必須先聽取持份者意見，舉辦公開諮詢會，讓申請者與居民一方建立良好溝通，減少誤解，「聽下持份者聲音，就算滿足唔到，都要解釋一下點解咁做，同埋有冇方法提前解決交通問題，唔好一道冷冰冰嘅牆閘落嚟，畢竟落成後有好長時間與居民共處。」