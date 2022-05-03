大埔臭屁蟲｜春夏屬繁殖季　新界近郊成重災區　專家：臭液含毒素

荔枝椿象被俗稱為臭屁蟲，近日在大埔區內不時出現，不少街坊在家中驚見臭屁蟲或其蟲卵，故戲稱荔枝椿象為「大埔名物」。香港昆蟲學會副會長饒戈指，春夏之間是荔枝椿象的繁殖高峰期，在新界近郊地更為常見。由於其顏色鮮艷、體積約半隻拇指大小，又喜愛在人類的物品上產卵，較容易令人察覺。惟荔枝椿象體內的臭液有毒素，如不小心沾到臭液，會刺激皮膚，他提醒市民見到牠們時不宜徒手接觸，需要戴上手套或使用其他工具趕走牠或移走蟲卵。



荔枝椿象被俗稱為臭屁蟲，近日在大埔區內不時出現，不少街坊在家中驚見臭屁蟲或其蟲卵，故戲稱荔枝椿象為「大埔名物」。（大埔 TAI PO FACEBOOK圖片）

香港昆蟲學會副會長饒戈接受《香港01》訪問時表示，春夏之間是昆蟲的活躍期，近月頻頻在大埔區內出現的荔枝椿象亦不例外。饒戈指，荔枝椿象會利用刺吸式口器吸食荔枝和龍眼果實汁液，當這兩類果樹開花結果的時節，荔枝椿象營養充足下，便是牠們的繁殖高峰期。

香港昆蟲學會副會長饒戈指，荔枝椿象會利用刺吸式口器吸食荔枝和龍眼果實汁液，當這兩類果樹開花結果的時節，荔枝椿象營養充足下，便是牠們的繁殖高峰期。（資料圖片）

由於荔枝椿象成蟲外觀顏色鮮艷及體型較大，亦喜愛在人類物件如衣服和被子的地方產卵，較其他椿象類容易發現。荔枝椿象的蟲卵、若蟲及成蟲階段，體內均有臭液，當成蟲受到驚嚇時，更會因自身保護機制而噴出臭液。由於該液體有毒素，會令皮膚敏感，出現紅腫及灼燒情況，亦會令沾到衣物留下難以清洗的污漬，臭味持續殘留。

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饒戈建議市民遇上荔枝椿象應小心處理，不要徒手接觸，亦不要弄破同樣有臭液的蟲卵，「最好戴手套，拎啲膠盒或卡紙移走佢，如果係蛋，會好似膠水咁痴實咗喺物件度，可以慢慢咁搣走佢」。他提醒若皮膚不慎沾到臭液，需要即時以大量清水沖洗，如眼睛沾到臭液，即使清洗後亦要盡快求醫。