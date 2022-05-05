馬拉喀什條約在港生效　失明人協進會盼本地多出版無障礙格式讀物

過去盲人能閱讀的刊物選擇較少。今日（5日）政府公布《馬拉喀什條約》正式在港生效，意味香港將會更容易獲取版權作品的無障礙格式版。香港失明人協進會執委莊陳有認為條約生效後，可以讓視障朋友能閱讀更多外國書籍。長遠而言，他希望本地出版商出版新書時，能同步提供無障礙格式版，讓一眾視障朋友可以有更多選擇。



過去盲人能閱讀的刊物選擇較少。今日（5日）政府公布《馬拉喀什條約》正式在港生效，意味香港將會更容易獲取版權作品的無障礙格式版。（資料圖片）

根據世界知識產權組織所示，《馬拉喀什條約》旨在全世界範圍內增加無障礙格式圖書的數量，諸如盲文版、音訊版和大字印刷版，並將它們提供給盲人、視力障礙者或其他印刷品閱讀障礙者。相關條約於2013年在摩洛哥馬拉喀什通過，至今年3月，共有88個締約方。《馬拉喀什條約》亦為視力障礙者規定了一系列著作權的例外與限制措施，以便於製作、發行、進出口無障礙格式版作品。

在2020年6月26日在港生效的《2020年版權（修訂）條例》優化與閱讀殘障人士有關的版權豁免，使香港特區版權法例完全符合《馬拉喀什條約》的標準，今日生效條約後，意味在港閱讀殘障人士將會更易獲取版權作品的無障礙格式版。

香港失明人協進會執委莊陳有希望本地出版商能配合出版更多無障礙格式讀物，「每一本書出版嘅時候，都可以同步出無障礙格式版，而我哋嘅科技係做到，係呢一方面要繼續努力」。（資料圖片）

香港失明人協進會表示一直關注閱讀殘障人士，包括全失明人士、視力障礙者及其他印刷品閱讀障礙者如讀寫障礙人士在閱讀印刷品以及不同藝術品的障礙，多年來爭取要求香港的版權修訂條例要符合《馬拉喀什條約》。香港失明人協進會執委莊陳有對於《馬拉喀什條約》在港生效表示歡迎，認為可以讓視障人士閱讀更多外國無障礙格式讀物，猶如為他們打開一個閱讀寶庫，亦能協助他們擴闊視野。

莊陳有形容條例生效只是一個開始，雖然條約有助處理版權上的問題，但並不代表已解決視障人士閱讀時面對的障礙，例如許多在港出版的著作，視障人士仍然未能閱讀。長遠來說，他希望本地出版商能配合出版更多無障礙格式讀物，「每一本書出版嘅時候，都可以同步出無障礙格式版，而我哋嘅科技係做到，係呢一方面要繼續努力」。