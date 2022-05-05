四過渡屋項目獲批資助　聖公會改建旗下賓館　總額4億料涉754伙

「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會今日（5日）舉行會議，同意撥款資助4個項目，分別位於元朗、紅磡和西區，當中有三個項目是改建現有建築，如空置校舍、賓館和空置住宅，只有紅磡紅樂道的項目是在閑置土地新建，總撥款額合共約4.07億元，預料能提供合共約754個單位。



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其中一個項目位於元朗大樹下西街，將已空置的前永安學校改建成過渡性房屋，由青年事務發展基金會營運，計劃的總撥款額為1.254億元，預料可提供約228個單位。

翻查資料，前永安學校佔地約2,900平方米，由兩幢單層建築物組成，該項目初步計劃改建校園內兩座建築物，並加建兩幢4層高樓宇，預料明年首季動工，翌年便可入伙，預計將會營運不少於5年。

紅磡紅樂道過渡性房屋項目。（運房局文件截圖）

另一個獲撥款的項目為善導會建議的紅磡紅樂道過渡性房屋項目，計劃的總撥款額為2.6806億元，預料可提供488個單位。該用地為政府的閑置用地，鄰近私樓「海濱南岸」和理工大學宿舍，面積約5,000平方米，距離港鐵紅磡站僅約10分鐘步程。

聖公會福利協會亦再獲批資助，該機構獲撥款980萬元，以改建旗下位於紅磡的聖匠賓館成過渡性房屋，預料可提供18個單位。

最後一個獲撥款的項目，是位於西區的多棟唐樓（空置住宅單位），項目由九龍樂善堂提供，計劃總撥款額為400萬元，預計可提供約20個單位。