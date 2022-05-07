漁光村分兩階段重建逾2,929伙　最快首期三幢大廈2031年完工

擁逾半世紀歷史、由房協發展的香港仔漁光村，預計最快於2025年清拆重建，將會重建成五幢住宅樓宇，包括兩幢出租屋邨及三幢資助出售房屋，料可提供2,929個單位，最新南區區議會文件披露屆時工程將分兩期進行，首階段三幢大廈預計於2031年完工，次階段將於2037年完工。



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首階段工程包括兩幢出租房屋及一幢出售資助房屋

據南區區議會經濟、發展及規劃事務委員會文件披露，漁光村拆卸後將興建五幢介乎29 至37層高的住宅樓宇，包括兩幢出租屋邨及三幢資助出售房屋，預計可提供約2,929個單位，當中包括約870個出租單位和約2,059個資助出售單位，以配合政府現行增加房屋供應的政策。項目同時提供康樂設施和私人休憩用地，並包括一層地庫及四層非住用平台，用作提供停車場、商舖及社會福利設施，以更完善地滿足社區的日常所需。

按原計劃進程，漁光村重建工程將分兩期進行。第一期工程包括興建兩幢出租屋邨和一幢資助出售房屋，預計於2031年完工。第二期工程包括興建兩幢資助出售房屋，預計於 2037年完工，對於漁光村現有租戶的安置工作將會分兩個階段進行，第一階段先安置漁光村西南部的順風樓、白沙樓及海港樓租戶，至新落成的石排灣道出租房屋。第二階段會將餘下海鷗樓和靜海樓的租戶，原村安置於重建項目第一期。

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漁光邨六十年代落成 五幢大樓均以海為主題

上述漁光村重建位置，地盤面積約16.35萬平方呎，計劃以地積比率約10倍，落成後住宅樓面約159.88萬平方呎，涉及2,929伙，預計可容納約8,321人口。

在60年代落成的漁光村，本來是為了安置欲搬到岸上居住的漁民而興建，邨內五座樓（白沙樓、順風樓、海港樓、靜海樓和海鷗樓）均以海的主題命名。2018年房協推出「暫租住屋」過渡性房屋出租計劃，斥資約2,000萬元將217個空置單位翻新並出租；而早年屋邨共1,144個單位已納入房協的重建計劃，預計最快於2025年清拆重建。